Fiyat henüz zirvedeyken büyük riske dikkat çekmiştik. Beklenen oldu ve fiyat eridi şimdi kurucusu bile satıyor.

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Daha önce fiyat zirvedeyken hızlı bir düşüş sürecinin başlayabileceğinden bahsetmiştik. Beklenen oldu. Popüler kripto para 4,5 doların üzerinden 1 doların altına kadar düştü. Daha fazla kayıp riskine karşı yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu altcoinde kurucu bile satış yapıyor. Peki daha önce neden yükselmişti şimdi neden düşüyor? Tüm detaylar haberimizde.

Celsius Coin

Alex Mashinsky adına işaretlenmiş cüzdan yaklaşık 1 saat önce hareketlendi. Celsius’un kurucusu ve istifa eden CEO’su Alex daha önce yaptığı gibi tokenlarını satmaya devam ediyor. Mashinsky 0x23ce…e7c9 olarak etiketlenen adresten 2 parti 10.000 CEL token sattı. Aynı cüzdandan 28.000 doları dışarı aktardı.

CEL token yazı hazırlandığı sırada 0,95 dolardan alıcı buluyor. İflas eden şirketin stablecoin satış teklifi kabul edilmemişti. Şirket yetkilileri, buradan gelecek nakitle Celsius operasyonlarını bir süre daha devam ettirmeyi planlıyordu. Ancak Celsius varlıkları alacaklıların bakiyesini tam olarak karşılayamadığı için bu talep reddedildi. CEL token fiyatının düşüşünün bir sebebi de budur. Birçok yatırımcı Celsius üzerinde stake geliri elde etmek isterken tüm parasını kaybetti.

CEL Token Yorum

Celsius’un varlıklarının yaklaşık 600 milyon dolarlık kısmını CEL token bakiyesi oluşturuyordu. Bu sebepten şirketin, CEL fiyatını 2 dolar üzerinde tutmasına ihtiyaç var. İflas sürecinin erken aşamalarında spekülatörler (veya Celsius yetkilileri) bunu başardı. Hatta fiyatı 4,5 doların da üzerine çıktı. On milyonlarca dolar değerinde short pozisyon da böylece tasfiye edilmiş oldu. Ancak o günlerde bu spekülatif hareketin uzun sürmeyeceğinden bahsetmiştik.

Beklenen oldu yukarıdaki grafikte gördüğünüz gibi CEL token fiyatı zirveden hızla eridi. Fiyat henüz tepedeyken alım yapan yatırımcıların 100 doları 20 dolara kadar indi. Peki yatırımcıların bundan sonra ne yapması gerekiyor? LUNA, LUNC, USTC, CEL, VGX ve diğer spekülatif hareketler yapan iflas etmiş kripto paralara karşı çok daha temkinli yaklaşmalısınız. İflas etmiş bir şirkete ait tokenin rekor yükselişler yapmasının mantıklı bir sebebi olmaz. Spekülatif yükselişler bazı büyük cüzdanlar tarafından tetiklenir ve özellikle marjin işlemlerde kazanç hedeflenir. Yatırımcıların spekülatif varlıkların risklerini görmeleri önemlidir.