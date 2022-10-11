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Coinbase borsası 19:00 itibariyle P00LS (00) token için listeleme müjdesini verdi. Peki P00LS (00) nedir? Coinbase tarafından yapılan listelemeler altcoinler için daha fazla likidite anlamına geldiği için fiyatta ciddi hareketlenmeler olabiliyor. Ancak P00LS (00) için durum biraz farklı. Peki P00LS (00) ne işe yarar? Kaç dolar?

P00LS (00) Token Nedir?

P00LS, yaratıcı kripto para birimleri için önde gelen topluluk öncelikli, merkezi olmayan borsadır. Tokenlarını piyasaya sürmek, topluluklarına dağıtmak isteyen içerik oluşturucular ve markalarla ortaklık yapılıyor. Bu yeni dünyada ekosistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak için P00LS, yaratıcıları ve markaları kendi sosyal tokenlarını piyasaya sürmeleri ve bunları topluluklarına dağıtmaları için destekliyor. Yani P00LS (00) yeni bir ekosistem tokenidir. Yeni çıkan 00 token, zerozero pazarının kalbidir ve tüm favori içerik oluşturucu yeni tokenler bununla desteklenir. Tüm içerik oluşturucu tokenlerini zerozero pazarında $00 karşılığında satın alınabilir ve satılabilir. 00 token, P00LS’deki tüm içerik oluşturucuların ve markaların ana anahtarıdır. 00 sadece bir giriş bileti değil, aynı zamanda tüm yaratıcı coinlerin ekosisteminde bir paydır. 00 topluluğu, marka ve içerik oluşturucu ekosistemlerinin nasıl gelişip büyüyeceğini şekillendirmede bir role sahip olacaktır.

00 token bir yönetişim tokenıdır ve sahiplerine zerozero pazarında oy hakkı ve yaratıcı coin hazinesine erişim sağlar. Peki arz? Evet, zerozero için toplam arz kalıcı olarak 1.000.000.000 token olarak sabitlenmiştir. Standart uygulamaya uygun olarak, zerozero ekosistemine katkıda bulunanlar için tokenlerin bir kısmı başlangıçta kilitlenecek ve katkıda bulunan kişi ekosisteme hizmet sunmaya devam ettiği sürece zaman içinde serbest bırakılacaktır. Kilitli tokenlar, katkıda bulunanlara zerozero ekosistemine katkıda bulunmaya devam etmeleri için bir teşvik sağlar. 00 tokenler, P00LS platformunda dağıtılan arzın bir kısmını serbestçe kazanacak olan topluluk üyeleri arasında dağıtılacaktır. Yaratıcılara, zerozero ekosistemine katılmalarını teşvik etmek için token tahsis edilir. DAO’nun hazinesi olan Ekosistem Fonu, arzın bir kısmını alacaktır.

İlk listeleme Coinbase borsasında yapılacak ve fiyat burada netleşecek.

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase borsasına token sahipleri transferlerini şimdiden gönderebilir. Borsa 20:00’da yaptığı duyuruyla teklif modunun başlatılacağını açıkladı. En az 10 dakika müzayede modu açık kalacak ve borsadaki token sahipleri varlıklarını bu süreden sonra satmaya başlayacak. Bu token airdrop hakkedişi olarak dağıtıldığı için fiyatında ani iniş çıkışlar görebiliriz.

İlk defa Coinbase tarafından listelenen zerozero’nun önümüzdeki günlerde adını daha fazla duyabiliriz. Gate ve KuCoin borsaları da yaklaşık 10 saat sonra eş zamanlı olarak bu altcoini listeleyecek.