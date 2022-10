Okuma Süresi: 5 Dakika

Muhasebe dünyasında, bir varlık teklif alamıyorsa, tanım gereği değeri sıfıra diğer tüm rakamlardan daha yakındır. Benzer şekilde, NFT dünyasında, geçen yılki boğa koşusu sırasında bir NFT’ye altı rakamdan fazla para harcayanlar, ancak o zamandan beri değerlerin %99’a kadar düştüğünü görenler, şu anda hiçbir değeri olmayan parçaları elinde tutuyorlar. Tabi bir kısmı için bunu söyleyebilirim.

Geçen yıl NFT piyasası, Temmuz ayında günlük ortalama satışların 178,46 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir boğa koşusuna başlamıştı. Bu yükseliş bu yılın başlarında da devam etti ve Ocak ayında günlük ortalama satışlar 189,5 milyon dolara ulaştı. Ancak bugün, NFT satışlarının ortalama günlük hacmi zirveye göre %90’dan fazla düştü.

Şimdiye kadar satılan en pahalı NFT, 530 milyon dolar ya da 124.457 ETH karşılığında satılan CryptoPunk #9998 oldu. Tuhaf takas geçen yıl 28 Ekim’de gerçekleşti ve onu satın alan kişi, Fidenza ve Meebits de dahil olmak üzere yüksek fiyatlı NFT koleksiyonlarına milyonlarca dolar harcamış gibi görünüyor.

Fidenza ve Autoglyphs gibi bazı pahalı NFT koleksiyonları değerlerinin çoğunu korumuştur. Ancak bunlar kuralın istisnaları gibi görünüyor. İlk NFT avatar koleksiyonu olan tarihi CryptoPunks ve Bored Ape Yacht Club da dahil olmak üzere diğer koleksiyonlar tüm zamanların en yüksek seviyelerinden çok daha düşük seviyede.

Meebits gibi bazı NFT koleksiyonlarının değeri düştü ama yine de zaman zaman yüksek teklifler alıyorlar. Nitekim, bu haftanın başlarında, geçen yıl Mayıs ayında 700 ETH’ye (2,5 milyon dolardan fazla) satılan şimdiye kadarki en pahalı Meebit‘lerden biri 98,65 ETH veya 126.446 doların biraz üzerinde bir teklif gördü.

2 Ekim’de 2.100 ETH ya da 7,12 milyon $’a satılan Ringers #109 adlı eser için şu anda 40.000 $’lık bir teklif var.

En popüler sanatçılar bile önceki seviyelere yakın teklifleri yakalamakta zorlanıyor. Popüler sanatçı Beeple, Everydays adlı çalışmasıyla kayıtlara geçen en pahalı NFT’lerden birini sattı. İlk 500 Gün adlı eseri geçtiğimiz Mart ayında Christie’s müzayedesinde 69,3 milyon dolara satıldı. İkinci en pahalı NFT’si olan Human One toplam 28,3 milyon dolara alıcı bulurken, Nifty Gateway aracılığıyla Crossroad adlı bir başka eser daha sattı. Bu parça, bir kripto sanat müzesi kuran biri tarafından 6,6 milyon dolara satın alındı. Beeple’ın OpenSea üzerinden en yüksek satışı 9 Mart 2021’de 333,33 ETH ya da 575.327 $ karşılığında gerçekleşti ve şu anda eseri için en iyi teklif 0,95 ETH ya da 1.215 $.

XCOPY, 2 Ocak 2022’de 1.630 ETH veya 6.189.469 $ ‘a satılan All Time High In The City adlı sanat eseriyle SuperRare aracılığıyla kayıtlardaki en pahalı NFT’lerden bazılarını satan bir başka tanınmış sanatçıdır. Bir diğer eseri olan A Coin for the Ferryman ise geçen yıl Kasım ayında 1.330 Ether ya da 6.017.292 $’a alıcı bulmuştu. Esere şu anda herhangi bir teklif gelmedi.

All Time High in the City şu anda 33.600 ETH veya 43 milyon $ karşılığında listelenmiş durumda ancak herhangi bir teklif yok. XCOPY’nin OpenSea’deki en yüksek satışı, 6 Ekim 2021’de yaklaşık 289.200 $ değerinde 80 ETH’ye yapıldı ve şu anda en iyi teklifi 2,41 ETH veya 3.114 $.

XCOPY tarafından yaratılan en pahalı NFT, Aralık 2021’de rapçi Snoop Dogg tarafından 1.600 ETH veya 7.088.229 $ karşılığında satın alınan Right Click and Save as Guy oldu. Parça için şu anda 0,0001 ETH’lik bir teklif bulunuyor.

MekaVerse

Koleksiyonun en yüksek satışı 30 Aralık 2021’de 500 ETH veya 1.816.000 $ olarak gerçekleşti. Bugün ise en iyi teklif yalnızca 0,4 Ether ya da 552 $ seviyesinde bulunuyor.

ENS Domains

Koleksiyonun 9 Ekim 2021’deki 420 ETH veya 1.513.680 $’lık satışına rağmen, şu anda en iyi teklifi 12,92 $ değerinde yalnızca 0,01 Ether.

Moonbirds

Bu koleksiyonun en yüksek satışı bu yılın Nisan ayında 350 ETH veya 1.037.400 $ olarak gerçekleşti. Herhangi bir teklif yapılmadı ancak koleksiyon için taban fiyat şu anda 10,3 ETH ve en iyi teklif 9,27 ETH. Bu da sadece 11,958$ ediyor.

The Sandbox

Sözde Sand tokenleri için elde edilen en yüksek satış, geçen yıl Temmuz ayında 3.644.834,61 token için 918.862 $ oldu. Şu anda en iyi teklif 1,8 ETH ya da 2.303,26 $’dır.

Pudgy Penguins

Koleksiyonun en yüksek satışı bu yıl 22 Ağustos’ta 647.600 $ değerinde 400 ETH getirdi. Şu anda en iyi teklif sadece beş ETH veya 6,543 $.

ON1 Force

YouTuber Logan Paul, geçen yıl Ağustos ayında 623.032 $ değerinde 188 ETH harcayarak bu koleksiyona şimdiye kadarki en büyük satışını yaptı. Şu anda en iyi teklif sadece bir ETH veya 1.294 $.

CryptoKitties

Bir CrypoKitty için elde edilen en yüksek fiyat Eylül 2021’de USDC cinsinden 600.000 $ idi. Ancak, mevcut teklif yok ve son teklif sadece 0,3 ETH idi.

Invisible Friends

Bu koleksiyonun elde ettiği en yüksek satış 3 Mart 2022’de 590.000 $ değerinde 200 ETH olmuştur. Şu anda en iyi teklif 3,6854 ETH veya 4.789 $’dır.

Etherlambos

Bu koleksiyonun şimdiye kadar elde ettiği en yüksek fiyat, 26 Ağustos 2021’de 102.564 $ değerinde 33 ETH oldu. Şu anda en iyi teklif 0,27 Ether ya da 350$’dır