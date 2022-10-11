ABD henüz yasal zemin oluşmamış olsa da kripto paraları konu alan suçlara göz yummuyor.

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ABD henüz kripto para piyasaları tam anlamıyla yasal zemine oturtabilmiş değil ancak yetkililer uyumuyor. ABD’li birçok kurum kendi alanlarına giren ve kripto paraları kapsayan ihlallere odaklandı. Örneğin Tornado Cash, Hazine Bakanlığı tarafından kara para aklamada kullanıldığı gerekçesiyle yasaklandı. Veya SEC, birçok kripto paraya “kayıtsız menkul kıymet” davası açıyor. Bunun dışında insider trading ve diğer konularda da OpenSea, Coinbase gibi devlere dava açıldığını gördük.

Kripto Para Borsasına Ceza

ABD Hazine Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla kripto para borsası Bittrex aleyhine toplam 53 milyon dolar para cezası içeren iki yaptırım kararı aldığını duyurdu. Merkezi ABD Washington eyaletinde bulunan Bittrex, Hazine’nin yaptırımları uygulayan birimi olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile 24 milyon dolar ve yasadışı finansla mücadele eden Mali Suçları Uygulama Ağı ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmayı kabul etti.

Hazine kripto paraların kara para aklama için bir cennet olmaması gerektiğini söyleyerek kripto para borsalarını uyardı. OFAC, Bittrex’in Ukrayna’nın Kırım bölgesi, Küba ve İran da dahil olmak üzere ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan yargı bölgelerinde bulunan kişilerin 2014 ve 2017 yılları arasında kripto işlemleri yapmak için platformunu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.

Kripto Para Borsaları Sorumlu

FinCEN tarafından açılan soruşturmalar borsanın özellikle 2014-2018 yılları arasında işlem izleme konusunda yetersizliğine dikkat çekiyordu. Özellikle gizlilik odaklı kripto paraların riskleri konusunda çalışma yapmayan borsanın kara para aklama karşıtı program sürdürmediği tespit edildi. Hazine Bakanlığı geçtiğimiz ay, Başkan Biden’ın mart ayındaki kripto para biriminin gelişimini inceleme emri uyarınca ajansın yetkisinin bir parçası olarak, kripto paraların kullanımından kaynaklanan olası yasadışı finans ve ulusal güvenlik riskleri hakkında kamuya açık yorumları toplamaya başladı.

Kripto para borsalarının KYC ve AML süreçlerindeki gevşekliğine artık müsamaha gösterilmiyor. Gerekli prosedürlere uymadığı tespit edilen kripto para borsalarına Bittrex örneğinde olduğu gibi davalar açılıyor.