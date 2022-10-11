Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sıcak Gelişme: Kripto Para Borsasına ABD’den Ceza Şoku!

ABD henüz yasal zemin oluşmamış olsa da kripto paraları konu alan suçlara göz yummuyor.
18:22
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD henüz kripto para piyasaları tam anlamıyla yasal zemine oturtabilmiş değil ancak yetkililer uyumuyor. ABD’li birçok kurum kendi alanlarına giren ve kripto paraları kapsayan ihlallere odaklandı. Örneğin Tornado Cash, Hazine Bakanlığı tarafından kara para aklamada kullanıldığı gerekçesiyle yasaklandı. Veya SEC, birçok kripto paraya “kayıtsız menkul kıymet” davası açıyor. Bunun dışında insider trading ve diğer konularda da OpenSea, Coinbase gibi devlere dava açıldığını gördük.

Kripto Para Borsasına Ceza

ABD Hazine Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yaptırımları ve kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla kripto para borsası Bittrex aleyhine toplam 53 milyon dolar para cezası içeren iki yaptırım kararı aldığını duyurdu. Merkezi ABD Washington eyaletinde bulunan Bittrex, Hazine’nin yaptırımları uygulayan birimi olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile 24 milyon dolar ve yasadışı finansla mücadele eden Mali Suçları Uygulama Ağı ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmayı kabul etti.

Hazine kripto paraların kara para aklama için bir cennet olmaması gerektiğini söyleyerek kripto para borsalarını uyardı. OFAC, Bittrex’in Ukrayna’nın Kırım bölgesi, Küba ve İran da dahil olmak üzere ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan yargı bölgelerinde bulunan kişilerin 2014 ve 2017 yılları arasında kripto işlemleri yapmak için platformunu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.

Kripto Para Borsaları Sorumlu

FinCEN tarafından açılan soruşturmalar borsanın özellikle 2014-2018 yılları arasında işlem izleme konusunda yetersizliğine dikkat çekiyordu. Özellikle gizlilik odaklı kripto paraların riskleri konusunda çalışma yapmayan borsanın kara para aklama karşıtı program sürdürmediği tespit edildi. Hazine Bakanlığı geçtiğimiz ay, Başkan Biden’ın mart ayındaki kripto para biriminin gelişimini inceleme emri uyarınca ajansın yetkisinin bir parçası olarak, kripto paraların kullanımından kaynaklanan olası yasadışı finans ve ulusal güvenlik riskleri hakkında kamuya açık yorumları toplamaya başladı.

Kripto para borsalarının KYC ve AML süreçlerindeki gevşekliğine artık müsamaha gösterilmiyor. Gerekli prosedürlere uymadığı tespit edilen kripto para borsalarına Bittrex örneğinde olduğu gibi davalar açılıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Coinbase Yeni Ortağını Açıkladı! Kullanıcılar İçin Müjde!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Binance Borsasından Sonra Bu Altcoin 145 Milyon Dolar Yatırım Yapacak!
Binance’dan 5 Altcoin için Marjin Ticareti Duyurusu!
Binance’dan 5 Altcoin için Marjin Ticareti Duyurusu!
Türkiye En Fazla Bu Altcoinleri Aldı! Son 24 Saatin Hacim Sıralaması!
Türkiye En Fazla Bu Altcoinleri Aldı! Son 24 Saatin Hacim Sıralaması!
Binance Beklenen Güncellemeyi Acil Koduyla Yayınladı!
Binance Beklenen Güncellemeyi Acil Koduyla Yayınladı!
Dev Kripto Para Borsasında Yeni Dönüm Noktası: Onay Çıktı!
Dev Kripto Para Borsasında Yeni Dönüm Noktası: Onay Çıktı!
Yüzde 31 Arttı Halen Yükseliyor! Bu Altcoine Dikkat!
Yüzde 31 Arttı Halen Yükseliyor! Bu Altcoine Dikkat!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Dev Kripto Para Borsasından Shiba Inu Dahil 6 Altcoin için Listeleme Müjdesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022