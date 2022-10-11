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Son Dakika: SEC Spot Bitcoin ETF Kararını Verdi!

Kripto para yatırımcıları heyecanla bu haberi bekliyordu. Ancak yine reddedildi.
18:58
11 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl SEC, Vadeli Bitcoin ETF onayıyla kripto para piyasalarının ikinci yükseliş dönemini yaşamasına sebep olmuştu. Fakat bugün başka, birkaç dakika önce yapılan duyuruya göre WisdomTree Spot Bitcoin ETF başvurusu karara bağlantı. Peki Bitcoin bu karara nasıl tepki verdi. Kripto paralarda bir sonraki boğa nasıl başlayacak? Detaylar haberimizde.

SEC Bitcoin ETF Kararı

SEC, WisdomTree Spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetti. WisdomTree Bitcoin Trust, başvurusunun reddine gerekçe olarak yatırımcıların korunması zorunluluğu gösterildi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yıllardır Spot Bitcoin ETF onayıyla alakalı olumsuz açıklamalar yapıyor yani bu kararın sürpriz olduğu söylenemez. Geçtiğimiz birkaç ay içinde bir dizi ret kararı alınmış olup, bunlardan en dikkat çekeni Grayscale Investments’ın devasa Grayscale Bitcoin Trust ürününü Spot Bitcoin ETF’e dönüştürme girişimiydi.

WisdomTree’nin 2021 yılında bir spot bitcoin ETF’si listeleme onayı daha önce reddedilmişti, dolayısıyla bu şirketin bu listeleme için ikinci girişimiydi.

Spot Bitcoin ETF

Kripto para yatırımcıları arasındaki yaygın kanaat bir sonraki boğa koşusunun SEC Spot Bitcoin ETF onayıyla başlayacağı yönündedir. Ancak SEC bu konuda hiçbir olumlu adım atmıyor. Menkul kıymetler düzenleyicisi hem Mart hem de ağustos aylarında kararı yineledikten sonra bugün bir kez daha bu başvuru için ret kararı verdi. Grayscale kendilerine karşı negatif ayrımcılık yapıldığı kanaatinde ve bunu mahkemeye taşıyor. Eğer dava süreci başlarsa 12-18 ay arasında SEC’in onay ihtimali sıfıra yaklaşacak. Hukuki belirsizliğin sürdüğü bir ortamda SEC’in böyle bir onay vermesine ihtimal verilmiyor.

Tüm ret kararlarında cevap aynıydı “yatırımcıları korumak, dolandırıcılık faaliyetlerini ve fiyat manipülasyonunu önlemek” için bu piyasaların yeterince olgunlaşmadığı düşünülüyor. Kripto paraların geleneksel finans sistemine muhtemel zararları konuşulurken SEC’in daha fazla yatırımcıyı içeri çekecek bir adım atması da mantıklı değil.

En iyi ihtimalle önümüzdeki yılın üçüncü çeyreğine kadar ABD’nin kripto paralara yasal bir zemin hazırlamasıyla SEC’in karar değiştirdiğini görebiliriz. Şimdilik Bitcoin ETF onayı erken gibi görünüyor.

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