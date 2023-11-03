  Yüde 70’lik Büyük Yükselişin Sırrı Çözüldü! Bu Altcoin’i Onlar Yürütüyor!

Paris merkezli kripto araştırma şirketi Kaiko’nun sağladığı veriler, fiyatı son iki haftada yüzde 50’nin üzerinde, son bir ayda ise yaklaşık yüzde 70 artan Solana‘nın SOL’daki bu artışa yönelik önemli bir detayı açığa çıkardı. Veriler ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in altcoin için önemli bir yükseliş kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Solana’nın Fiyatındaki Artışın Arkasında Coinbase Var

25 Ekim’den bu yana SOL’un kümülatif hacim deltası (CVD) Coinbase‘de yaklaşık 1 milyon dolar artarak net sermaye girişine işaret ediyor. Binance ve Kraken‘de CVD bu hafta başında pozitife dönerken, Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit‘te iki haftadır negatif ve aşağı doğru hareket etmeye devam ediyor.

CVD metriği zaman içinde alım ve satım hacimleri arasındaki net farkı göstermektedir. Bu, piyasadaki net boğa/ayı baskılarının bir toplamıdır ve pozitif değerler alım hacminin fazlalığına, negatif değerler ise alım hacminin azlığına işaret etmektedir.

Kaiko analisti Riyad Carey‘e göre, Coinbase’deki medyan sipariş büyüklüğü diğer kripto para borsalarından çok daha yüksek. Bu Coinbase üzerinden bireysel yatırımcılardan daha çok kurumsal yatırımcıların SOL alımı yapmakla ilgileniyor olabileceklerinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Coinbase’in SOL piyasasına liderlik ediyor oluşu, dev varlık yönetimi şirketi VanEck’in altcoin’in fiyatını 2030 yılına kadar 3 bin 200 dolara kadar çıkarabilecek bir yükseliş senaryosunu detaylandıran bir rapor yayınlamasının ardından geldi. VanEck‘in ortaya koyduğu yükseliş öngörüsü, Solana’nın 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip uyulamaların barındırıldığı ilk Blockchain haline geldiği bir senaryoya dayanıyor.

Zincir Üstü Veriler Fiyattaki Artışı Desteklemiyor

Bununla birlikte, SOL’un son fiyat artışları henüz zincir üstü aktiviteyi beklendiği gibi harekete geçirebilmiş değil. DefiLlama‘ya göre son iki hafta içinde Solana tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinde kilitli varlıkların toplam değeri 12.03 milyon SOL’den 10.23 milyon SOL’ye gerileyerek Nisan 2021’den bu yana görülmeyen en düşük seviyeye indi. TVL her ne kadar sorunlu bir ölçüt olsa da, akıllı sözleşmelerin kullanımını ölçmek için yaygın olarak takip edilmektedir.

Zincir üstü analisti Patrick Scott, kişisel X hesabından Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalardaki (DEX) hacmin ve ağdaki aktif cüzdan adreslerinin arttığını, ancak bu artışların fiyattaki artış için destekleyici olduğunu söyleyebilecek kadar yeterli olmadığını belirtti.