  Yükseliş Sinyalleri Yanıp Sönüyor! Zincir Üstü Verilere Göre Bu Altcoin’in Fiyatı Sert Artabilir!

On-chain diğer bir deyişle zincir üstü veriler dev altcoin’lerden Cardano‘nun (ADA) zincir üstü aktivitesinde önemli bir artış olduğunu ve bu artışın fiyattaki artışla karşılık geldiğini gösteriyor. Veriler Cardano’nun cüzdan adresi aktivitesinin ve gerçekleştirilen büyük işlemlerin sayısının üç aydan uzun bir süredir görülmeyen seviyelere geldiğini ortaya koyuyor.

Cardano Cüzdanlarından ve Gerçekleştirilen İşlemlerinden Elde Edilen Bilgiler

Zeri platformu IntoTheBlock tarafından sağlanan zincir üstü veriler, ADA tutma süresine göre yatırımcılarının yüzde 61’inin bir yıldan uzun süredir varlıkları satmadan tuttuklarına işaret ediyor. Bu Cardano ekosistemi ve ADA için güçlü bir uzun vadeli yatırımcı tabanına karşılık geliyor. Cardano’daki büyük yatırımcı oranı şu anda yüzde 29’da.

Bununla birlikte cüzdan adreslerinin büyük çoğunluğu (yüzde 74’ü) mevcut fiyatlarla şu anda zararda. Zarardaki yatırımcı sayısının yüksek olması fiyat üzerinde muhtemel satış baskısının önüne geçebileceği için olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor.

Dahası işlem hacmi açısından son 7 günde 100 bin doların aşan 22.56 milyar dolar değerinde kayda değer bir işlemler gerçekleştirilmiş durumda. Dev balina seviyesi cüzdan adreslerinin (dolaşımdaki arzın yüzde 1’inden fazlasına sahip olanlar) sayısı 3 gibi oldukça düşük bir seviyede kalsa da büyük ADA yatırımcıları arasındaki giriş ve çıkışlar oldukça yüksek. Bu metrikteki 30 günlük değişim girişte yüzde bin 124’ün üzerinde artış ve çıkışta yüzde 209,14’lük artış gösteriyor.

ADA’nın Fiyat Performansı ve Potansiyel Katalizörler

Cardano’nun fiyat performansı olumlu zincir üstü verilerle desteklenirken, popüler altcoin‘in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,28 yükselişle 0,3185 dolardan işlem görüyor. Dahası ADA’nın işlem hacmi aynı zaman diliminde yüzde 30’un üzerinde artışla 465.14 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

ADA’ya teknik açıdan bakan analist, altcoin’in önemli bir seviye olan 0,30 dolar seviyesinin üzerine çıkmış olmasının önemli olduğunu vuruluyor. Onlara göre yükselişin devam etmesi için fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması şart.

Blockchain meraklıları ve geliştiricilerinin bir araya geldiği ve devam eden Cardano zirvesi ise topluluk tarafından altcoin’in fiyatına potansiyel olarak yansıyabilecek daha fazla olumlu duyguyu artırabilecek potansiyel bir yükseliş katalizörü olarak görülüyor. ABD’de bir spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasının da ADA için bir başka önemli yükseliş katalizörü olabileceği değerlendiriliyor.