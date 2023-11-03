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Binance Borsası 22 Altcoin İçin Düğmeye Bastı! Son Tarih 10 Kasım!

Özet

  • Binance, Binance Liquid Swap'ta listelenen 22 likidite havuzunun kaldırılacağını duyurdu.
  • 22 altcoin için sunulan bu likidite havuzları 10 Kasım'da kapatılacak.
  • Bu değişiklik, Binance Spot'taki işlem paritelerini etkilemeyecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:31
3 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası devi Binance, Binance Likit Swap’te listelenen 22 likidite havuzunun kaldıracağını duyurdu. Kripto para borsası 22 altcoin için sunduğu 22 likidite havuzunu 10 Kasım’da kaldırarak işlemlere kapatacak.

İşte Kaldırılacak Likidite Havuzları

Binance, Binance Liquid Swap‘teki alım satım deneyimini optimize edilmesi, likiditenin artırılması, kaymaların azaltılması ve kullanıcılara daha iyi işlem fiyatları sunulması için listelenen likidite havuzlarının periyodik olarak gözden geçirildiğini belirterek 22 altcoin için 22 likidite havuzunun 10 Kasım’da TSİ 07.00’da kaldırılacağını duyurdu.

Bu doğrultuda Binance, AGIX/USDT, ALGO/USDT, ANT/USDT, BNB/USDC, CFX/USDT, DAR/USDT, ETC/USDT, FET/USDT, GAL/USDT, GRT/USDT, LDO/BTC, LDO/USDT, MAGIC/USDT, NEAR/USDT, NEO/ETH, OP/BTC, OP/USDT, SAND/USDT, SC/USDT, SUSHI/USDT, UNI/USDT ve WRX/USDT likidite havuzlarını kaldıracak. Söz konusu likidite havuzlarında pozisyonu bulunan kullanıcıların yatırdıkları varlıklar 10 Kasım’da spot cüzdanlarına otomatik olarak aktarılacak.

Binance’in yukarıdaki 22 likidite havuzunu kaldırması Binance Spot’ta listelenen söz konusu işlem paritelerinin alım satımını etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance Liquid Swap’ta bulunan diğer likidite havuzlarında işlem yapmaya devam edebilecekler.

Kullanıcılar, 6 Kasım’da saat 07.00’dan itibaren söz konusu likidite havuzlarına likidite ekleyemeyecek ve 10 Kasım’da saat 07.00’dan önce likidite havuzlarına yatırdıkları varlıkları çekebilecekler. Varlıklarını söz konusu likidite havuzlarından çekmeyen kullanıcıların havuzdaki varlıkları ilgili havuzun geçerli kompozisyon oranlarına göre hesaplanarak otomatik olarak kullanıcıların spot cüzdanlarına aktarılacak.

Binance Liquid Swap Nedir?

Binance Liquid Swap, kripto para borsası Binance’in sunduğu bir hizmettir ve kullanıcıların otomatik likidite havuzlarına katılarak kripto paralarını takas etmelerine ve likidite sağlayarak gelir elde etmelerine olanak tanımaktadır. Hizmet, kullanıcıların kripto paralarını takas etmek için otomatik fiyat ayarlamalarıyla çalışır ve bu sayede ticaretin daha hızlı ve kolay hale gelmesini sağlar.

Hizmet, kullanıcıların belirli bir kripto para çiftini takas etmelerine olanak tanır ve fiyatlar, kullanıcıların işlem yapmasına olanak tanıyan otomatik fiyatlandırma mekanizmaları tarafından belirlenir. Bu, kullanıcıların işlem yaparken piyasa fiyatlarıyla uğraşma zorunluluğunu ortadan kaldırır. Binance Liquid Swap hizmeti düşük işlem ücretleri sunarak kullanıcıların kripto paralarını takas etme ve likidite sağlama işlemlerini daha uygun hale getirir.

Binance Liquid Swap, kullanıcıların likidite sağlayarak kar elde etmelerine olanak tanır. Kullanıcılar, kripto paralarını likidite havuzlarına eklerler ve bu havuzları kullanarak işlem ücretlerinden pay alabilirler. Dahası hizmet, farklı kripto para işlem pariteleri arasında takas etme olanağı sunar. Kullanıcılar, kendi tercihlerine ve yatırım stratejilerine göre uygun işlem paritelerini seçebilirler. Binance Liquid Swap, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve kullanıcıların kolayca işlem yapmalarını sağlar.

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