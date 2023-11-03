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  •   FTX’in Kurucusu ve Eski CEO’su Sam Bankman-Fried İçin Yolun Sonu Göründü! 7 Suçtan Suçlu Bulundu!

FTX’in Kurucusu ve Eski CEO’su Sam Bankman-Fried İçin Yolun Sonu Göründü! 7 Suçtan Suçlu Bulundu!

Özet

  • İflas eden kripto borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Manhattan Federal Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 7 suçtan suçlu bulundu.
  • Bankman-Fried'ın kesin cezası daha sonra belirlenecek ancak hapis cezası alması bekleniyor.
  • İflasıyla kripto para piyasasını sarsan FTX, müşterilerinin 8 milyar doların üzerinde parasının kaybolmasına neden olmuştu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:03
3 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

İflasıyla kripto para piyasasını sarsan, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerde büyük çöküşe neden olan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın duruşması yapıldı. Jüri, FTX’in eski CEO’suna yöneltilen dolandırıcılık ve kara para aklama dahil tüm suçlamaları haklı buldu.

7 Suçtan Suçlu Bulundu

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried’ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri kararını verdi. İflasına kadar en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılandığı ceza davasında jüri tarafından suçlu bulundu.

Jüri, dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO’yu suçlu buldu. Bankman-Fried’ın kesin cezası, davaya bakan Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek. Uzmanlar Bankman-Fried’ın hapis cezası almasının kesin olduğunu belirtiyor.

Kripto Para Piyasasını Sarsan İflas

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022’de iflas etmiş, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Bu açıklama sonrası kripto para piyasası ağır bir darbe almış, en büyük kripto para Bitcoin‘in fiyatı 15 bin 800 dolara kadar düşmüştü. Altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) fiyatı bin 100 dolara kadar çekilirken, FTX ile bağlantısı bulunan Solana (SOL) gibi birçok altcoin sert şekilde düşmüştü.

Bankman-Fried, Aralık ayında ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmış ve yarılama süreci başlamıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022 tarihinde teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmeyerek reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman para çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü. Bankman-Fried’ın kefaleti Ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilerek Brooklyn’deki bir cezaevine gönderilmişti.

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