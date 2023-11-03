  Kripto Paraların Altın Çağı! Tayvan’ın En Zengin Adamından Flaş Kripto Açıklaması!

Fubon Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Tayvan’ın en zengin adamı Daniel Tsai yaptığı bir konuşma sırasında kripto paralara değindi. Tsai, kripto para çağının kaçınılmaz bir son olduğunu ileri sürdü.

“Kripto Para Çağı Bir Gün Gelecek”

Fubon Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Tayvan’ın en zengin adamı Daniel Tsai, Ulusal Tayvan Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada yeşil ekonominin sadece geleneksel yatırım ve finansı değil aynı zamanda kripto parayı da içereceğini belirtti. Tsai, geleneksel yatırım ve finansta Blockchain teknolojisinin artan önemini vurguladığı konuşmasında, “Kripto para çağının bir gün geleceğine kesinlikle inanıyorum” dedi.

Ayrıca yeşil ekonominin sadece geleneksel yatırım ve finansı içermediğini ve gelecekte karbon haklarından elde edilen finansal emtialar olacağını ve işlemlerinin geleneksel para biriminden ziyade Blockchain tabanlı işlemlerle olma ihtimalinin gün geçtikçe arttığını belirtti. Konuşmasında ayrıca yapay zekanın gelecekte artan önemine ve enerji tüketimine de dikkat çekerek, bunun daha fazla enerji tüketiminde ve yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarının kullanımında önemli bir varlık olacağını belirtti.

Tsai’nin ülkesi Tayvan, bu yıl kripto paranın tanımlamasını yaparken, kripto para borsalarının ülkede nasıl çalışması gerektiğine zemin hazırlayan yasa tasarısı ile kripto paraları resmen düzenledi.

Yapay Zekanın Artan Enerji Sorunu

Yapay zeka sahneye çıktığından beri büyük bir etki yarattı ve dünyanın dört bir yanındaki çeşitli sektörlerinde yer buldu. Yapay zekanın yükselişi beraberinde iki önemli soruyu getirdi; ne kadar enerji tüketiyor ve ne kadar tasarruf sağlıyor? Yapay zekanın kullanımı çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlıyor, bu da belirli bir finansal maliyetle geliyor ancak asıl merak edilen ne kadar eneri tükettiği.

Digiconomist’in kurucusu Alex de Vries‘in analizi, bir yapay zekanın komutlara dayalı olarak veri ürettiğinde önemli miktarda bilgi işlem gücü ve enerji kullandığını ortaya koyuyor. Örneğin, ChatGPT günlük 564 MWh elektrik tüketebiliyor.