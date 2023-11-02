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Dikkat! Bloomberg Analistinden Ethereum ve İki Altcoine Kritik Çağrı!

Özet

  • Analist, Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) ve Solana'nın (SOL) özel kredi piyasasına daha fazla erişim sağlayarak gelişmekte olan piyasalarda eşi benzeri görülmemiş finansal fırsatlar yarattığını belirtti.
  • Özel kredi piyasasında şeffaflığın önemli olduğunu vurgulayan Coutts, doğru risk iletimi ve şeffaflık sağlandığı sürece farklı arka planlardan gelen özel yatırımcıların bu alana erişebileceğini ifade etti.
  • Ayrıca Solana’ya özellikle yatırımcıların dikkatini çekti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:15
2 Kasım 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Bloomberg kıdemli kripto para analisti, Ethereum (ETH) ve diğer iki altcoinin gelişmekte olan piyasalar için hiç görülmemiş finansal fırsatlar yarattığını belirtti.

Analistten Üç Altcoine Uyarı

Blockchain analisti Jamie Coutts sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda ETH, Polygon (MATIC) ve Solana‘nın (SOL) özel kredi piyasasına daha fazla erişimin kilidini açtığını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kamu blockchain küresel vatandaşları güçlendirmek için muazzam bir potansiyele sahip. 850 milyar dolarlık özel kredi piyasası sadece başlangıç. Şu anda Ethereum, Polygon ve Solana gibi platformlarda kredi fonları aracılığıyla verilen 568 milyon dolarlık aktif kredi var. Kim yatırım yapıyor? Talep öncelikle ekvator bölgelerinden, özellikle de gelişmekte olan piyasalardan (EM) kaynaklanıyor ve gelişmiş pazarlardan (DM) minimum düzeyde katılım var. Tarihsel olarak, özel kredi akredite yatırımcılara ayrılmıştı. Ancak artık halka açık blockchain’ler ve stablecoin’lerin yükselişi sayesinde, enflasyonla boğuşan ve getiri sıkıntısı çeken bölgeler, USD özel kredi fırsatlarından yararlanabiliyor. Bitcoin, bu hareketin önde gelen varlığı ve ağı olsa da, diğer blok zincirleri, yetersiz hizmet alan ve ana akım ekonomiden ve onun modası geçmiş düzenleyici koruyucularından kasıtlı olarak dışlanan küresel bir nüfusa paha biçilmez fırsatlar sunacak.

BTC’de Beklentiler!

Coutt ayrıca özel kredi piyasasının riskler taşıdığını ve ihraççıların şeffaflığının yatırımcıları korumak için hayati önem taşıdığını öne sürdü. Analist açıklamalarında şunları vurguladı:

Özel kredi risksiz değildir. Daha geçen ay, merkezi olmayan borç verme platformu Goldfinch fonunda bir değer kaybı yaşadı. Ancak ihraççılar şeffaflığı koruduğu ve riskler iyi bir şekilde iletildiği sürece, her kökenden özel yatırımcılar bu geleneksel varlık sınıfına çağdaş ve kapsayıcı bir şekilde erişebilirler.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 34.839 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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