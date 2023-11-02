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Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? Ünlü Analistten Dikkat Çeken Paylaşım

Özet

  • Bitcoin fiyatı, Wall Street açılışıyla birlikte düşmeye başladı.
  • Birçok analist bu durumun vadeli işlem piyasası nedeniyle yaşandığını savundu.
  • Ayrıca bir diğer kesim artık tüm umudun spot piyasalara bağlandığını açıkladı.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
21:45
2 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin, 2 Kasım’da Wall Street açılışının ardından 35.000 doların altına indi. Özellikle analizlerin vadeli işlem piyasasında işlemlerin ısındığı uyarısından sonra yaşanan bu gelişmede şimdilik düşüş ivmesi daha ağır basıyor. Yazının yazıldığı sırada 34.728 dolardan işlem gören Bitcoin için veriler ve analistler neler söylüyor? Birlikte inceliyoruz.

Jerome Powell’ın Konuşmasında Dikkat Çeken Ayrıntı

TradingView’dan alınan verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yaşanan kazançları geri verdi. Bu düşüş yaşanmadan önce ise 35.968 dolar seviyesi ile birlikte son 18 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bu yükselişin yaşanmasında rol oynayan en önemli faktör ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı bir konuşmada faiz arttırımlarının yakında sona ereceğini söylemesi oldu. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi veya FOMC’nin 1 Kasım’daki son toplantısında faiz oranlarını sabit bırakma kararı aldı ve kurum tarafından şu ifadeler paylaşıldı:

“Son göstergeler ekonomik faaliyetin üçüncü çeyrekte güçlü bir hızda genişlediğine işaret ediyor. İstihdam artışları yılın başından bu yana ılımlı bir seyir izlese de güçlü seyrini korudu ve işsizlik oranı düşük seyretmeye devam etti.”

“Enflasyon yüksek seyretmeye devam etmektedir. ABD bankacılık sistemi sağlam ve dirençlidir. Hane halkı ve işletmeler için daha sıkı finansal ve kredi koşullarının ekonomik faaliyet, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı yaratması muhtemeldir. Bu etkilerin boyutu belirsizliğini korumaktadır. Komite enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir.”

Vadeli İşlem Piyasası BTC Düşüşünü Tetikledi

Şu sıralar en yüksek seviyesinden 1.000 doların üzerinde düşüş gösteren Bitcoin, özellikle vadeli işlem piyasaları odak noktasında olmak üzere bazı yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Nicel Bitcoin ve kripto varlık fonu Capriole Investments’ın kurucusu Charles Edwards, Capriole’un kendi verilerinden yola çıkarak X üzerinden Bitcoin vadeli işlem piyasasında dikkat çeken bir analiz paylaştı.

Bu duruma tepki gösteren bir başka popüler yatırımcı Skew, Bitcoin fiyat gücünü korumak için artık spot piyasaların sorumlu olduğunu savundu ve X üzerinden takipçileriyle şu yorumu paylaştı:

“Şu anda pozisyonları boyutlandırırken dikkat edilmesi gereken bir şey. Vadeli işlem piyasası ısındığında bu durum mevcut fiyatları ve trendi desteklemek için spot piyasaya daha fazla odaklanılmasına neden oluyor.”

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