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Dubai’de Kripto Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor: Bir Kripto Şirketi Daha Lisans Aldı

Özet

  • Dubai Kripto Varlıklar Düzenleme Kurumu'ndan bir onay daha geldi.
  • Kurum, kripto para firması WadzPay için ilk onay lisansı verdi.
  • WadzPay, bundan sonraki süreçte ikinci lisans için hazırlıklara başlayabilecek.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
21:25
2 Kasım 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Dubai Kripto Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), kripto firması WadzPay’e bir “ilk onay” lisansı verdi. Bu adım ise şirketin kripto varlık hizmetleri ve faaliyetleri için bir Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) lisansı alma yolculuğunda önemli bir adım atmasını sağladı. Duyuruya göre WadzPay’e verilen VARA lisansı bir sonraki adım olan VASP lisansı için hazırlıklara başlamasına izin veriyor.

Dubai’de Süreç Nasıl İlerliyor?

VARA lisansı, şirketin diğer kripto varlık ürün ve hizmetlerini yatırımcılara sunmasına izin veriyor. Şirket platformu, işletmelere ve bireysel kullanıcılara birçok hizmet sunmaktadır. Dubai’de yasal düzenleyici kurum, son birkaç içinde kripto borsalarına ve şirketlerine çeşitli aşamalarda çeşitli operasyonel lisanslar veriyor.

Bu sayede düzenleyici organ ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) için kapsamlı yasaları ile kripto dostu bir yargı alanı olarak konumunu güçlendiriyor. Dubai’de bir VARA lisansı almak, kripto borsalarının geçici onay, asgari uygulanabilir ürün (MVP) lisansı ve toplam piyasa ürünü lisansına hak kazanmasını gerektiren üç aşamalı bir süreçten oluşuyor.

 

Dubai’den Kripto Sektörüne Destek

Kripto para cüzdanı Backpack’e de geçtiğimiz ay VASP lisansı verildi ve bu durum Backpack Exchange’in ilk defa kullanıcı ile buluşmasını sağladı. Backpack’in VARA lisansı, diğer kripto varlık teklifleri hariç olmak üzere faaliyetlerini Dubai’deki kripto borsa hizmetleriyle sınırlandırıyor.

Nomura ile kripto şirketleri CoinShares ve Ledger arasında bir ortak girişim olan Komainu, Dubai’nin VARA lisansı ile tam bir işletme lisansı almış oldu. Komainu, Kasım 2022’de MVP lisansını aldıktan yaklaşık 10 ay sonra VARA’nın lisanlama sürecindeki son adımı tamamlamış oldu.

Finans devi Nomura’nın kripto para birimi bölümü Laser Digital, Ağustos ayında Dubai’nin Kripto Varlık Düzenleme Kurumu’ndan bir işletme lisansı aldı. Bu adım ise Nomura’nın kripto varlık sektöründe varlık gösterme çabalarının bir parçası oldu. Şirket, Dubai merkezli yan kuruluş Laser Digital Middle East FZE aracılığı ile kripto varlık yönetimi ve yatırım hizmetleri sunmasına izin veren VASP lisansını aldığını açıkladı.

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