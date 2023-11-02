  Bitcoin Fiyatı Neden Artıyor? Gözler Şimdiden 100.000 Dolar Seviyesine Çevrildi

Başvuru süreçleri devam eden Bitcoin borsa yatırım fonlarında yaşanabilecek bir onay ihtimali artıyor. Ayrıca Nisan 2024 halving etkinliğine 180 günden az bir süre kaldığı için altı haneli Bitcoin fiyat tahminleri de gün geçtikçe konuşulmaya devam ediyor. Peki bu doğrultuda ünlü analistler ve önemli veriler neler gösteriyor? Birlikte inceliyoruz.

Bitcoin’de Hedef 100.000 Dolar

Bitcoin cephesinde yaşanan fiyat trendleri genellikle döngüsel davranış sergiler. Analistler, mevcut fiyat yörüngesi ile birlikte tarihsel modeller arasında paralellik kurarak 2013 ila 2017 arasında yaşanan dönemi anımsatan potansiyel bir yükseliş döngüsüne işaret ediyor.

Benzer şekilde, Bitcoin’in tarihsel yükseliş koşulları genellikle madenciler tarafından yeni Bitcoin’lerin bloklardan çıkarılma ve kazılma oranını azaltan halving gibi olaylarla teşvik edilen dört yıllık döngüleri takip etme eğilimi gösteriyor. Bir sonraki halving etkinliği ise nisan 2024’te gerçekleşecek ve analistlere göre geleneksel olarak boğa koşuları aylar öncesinden başlayıp Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşana kadar devam edebilir.

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin fiyatının 100.000 doların üzerinde çıkacağına dair tahminler halving etkinliğine 180 günden az bir süre kaldığı için daha yaygın bir hale geliyor. Ancak bazı analistler halving etkinliğinin şimdiye kadarki en önemli etkinlik olacağına inanırken bir kesim bu etkinlik için farklı bir senaryodan bahsediyor.

Yatırımcılar Bitcoin Biriktirmeye Devam Ediyor

Önemli yatırımcılar varlıklarını arttırarak Bitcoin’e olan güvenlerini bir kez daha gösteriyor. On-chain verileri üzerine yapılan analizlere göre büyük yatırımcıların daha fazla Bitcoin için stablecoin işlemlerini arttırdığını ve bunun da 35.000 doların ötesinde bir ralli için ivme kazandırabileceği bir trendin tersine döndüğünü ortaya koydu.

Bununla birlikte Bitcoin balinaları ya da en az 1.000 Bitcoin sahibi kuruluşlar tarihsel olarak büyük rallilerden önce gelen birikim belirtilerine işaret ediyor. Blockchain veri analiz platformu Glassnode’un verileri Bitcoin’in Birikim Eğilim Puanının şu anda 1 olduğunu gösteriyor.

Bu durum ise toplamda ağın büyük bir parçası olan daha büyük balina varlıklarının birikim yaptığına işaret ediyor. Ayrıca daha küçük Bitcoin birikimleri 2023 yılı boyunca yeni zirveler kırarak birikim rekorları kırmaya devam ediyor.