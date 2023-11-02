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  •   3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor

3 Ünlü Kripto Para Yorumcusu Ne Dediyse Çıktı, Peki Sıradaki Hedef? BTC Bu Seviyeyi Hedefliyor

Özet

  • Bluntzcapital ve IncomeSharks Ekim ayında Elliot dalga teorisine başvurdu ve tahminlerinde başarıya ulaştı.
  • CryptoGodJohn tarafından verilen ilk hedef 36.000 dolar testiydi ve eğer artış sürerse 40.000 dolarlık ikinci direnç de test edilebilir.
  • Analistler geleceği görmez ve yanılabilir ancak yatırımcılara farklı bakış açıları sunarlar.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
18:45
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı Ekim ayında oldukça şaşırtıcı biçimde arttı. Tarih tekerrür etti ve çift haneli kazançlar yatırımcılar mutlu etti. Ekim ayının başlangıcından ortasına kadar zorlu bir dönem yaşadık. Öyle ki tarihsel performansa dayalı yükseliş beklentisinden vazgeçenler bile oldu. Fakat 3 popüler kripto yorumcusu inatla fiyat artışının devam edeceğinden bahsetti.

İçerik Rehberi

Doğru Bilen Kripto Yorumcuları

Ekim ayındaki başarısız tahminleriyle ön plana çıkan analistlere değinmiştik. Şimdiyse sırada doğru tahminlerde bulunan yorumcular var. Peki hangi analistler Ekim ayını doğru okudu?

Bluntzcapital ve IncomeSharks

İki analistin de yorumlarına geçtiğimiz ay değinmiştik. Elliot dalga teorisi geleneksel finansta da yoğun biçimde kullanılıyor. Bunu kripto paralara doğru uygulayanlar uzun vadeli fiyat yörüngeleriyle ilgili doğru tahminlerde bulunuyor. Bluntzcapital tarafından paylaşılan A-B-C düzeltici yapısı bize güçlü bir yükselişin müjdesini vermişti.

Kral kripto para birimi 11 Ekim günü A-B-C düzeltmesini tamamladığından beri hızla arttı. Sadece 12 günde yaklaşık yüzde 33 artan BTC fiyatı 17 ayın zirvesi olan 35.200 dolara ulaştı. Fiyat yazı hazırlandığı sıradaysa 34.900 dolardan alıcı buluyor.

IncomeSharks isimli analist de benzer bir grafikle etkileyici yükselişin yaklaştığı müjdesini vermiş ve haklı çıkmıştı.

CryptoGodJohn

6 Ekim tarihinde henüz ETF konusundaki iyimserlik yatırımcı cesaretini artırmamışken CryptoGodJohn güçlü ralli konusunda kararlıydı. Bunun sebebi BTC fiyatının 24.700 dolarlık destek alanını güçlü biçimde koruması oldu. Ekim başındaki tahmininde 36.000 dolarlık direnç alanının test edilebileceğini söyleyen kripto uzmanı ardından 40.000 dolara işaret etti. Bugün fiyat 36.000 dolar direncine çok yaklaştı ve ardından düştü.

Eğer BTC haftalardır yaptığı gibi direnç testinin ardından ufak geri çekilmelerle yeni testlere devam ederse 40.000 dolarlık fiyatı ay bitmeden görebiliriz. Bu da yaklaşık %15’lik yükseliş anlamına gelir. Fakat 35.000 dolar altında kapanışlar 31.200 dolara kadar kademeli düşüşe neden olabilir. Analistin grafiği de 36.000 dolar testinden sonra olası düzeltmeye işaret ediyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de göreceğiz.

Analistler geleceği görmez ve tahminlerinde her zaman haklı çıkmaları beklenmez. Bu yüzden yatırımcılar analist görüşlerini piyasalara farklı pencerelerden bakmak için incelemelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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