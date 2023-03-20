Sizin için kripto veri platformu CoinGecko'nun piyasa değerine göre en büyük altı stablecoin olan USDT, USDC, BUSD, DAI, FRAX ve TUSD'ye ilişkin yaptığı analizi ve stablecoin'lerin arz değişikliklerine dair yayımladığı rapordan satır başlarlarını derledik.

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Kripto para piyasası, Silicon Valley Bank‘ın (SVB) iflasıyla değeri 1:1 oranında ABD dolarına endeksli olması hedeflenen stablecoin’lerin sarsıldığı bir dönemden geçti. Toplam stablecoin arzının, yatırımcıların genellikle bir güvenli liman olarak kabul edilen stablecoin’leri hızla terk etmeleriyle 1.9 milyar küçüldüğü görüldü. SVB’nin Fed ve ABD’li düzenleyiciler tarafından desteklenmesiyle piyasalardaki gerilim yatışsa da toplam stablecoin arzı 7 Mart’tan 13 Mart’a kadar olan dönemde net 0.9 milyar azaldı. Sizin için kripto veri platformu CoinGecko‘nun piyasa değerine göre en büyük altı stablecoin olan USDT, USDC, BUSD, DAI, FRAX ve TUSD‘ye ilişkin yaptığı analizi ve stablecoin’lerin arz değişikliklerine dair yayımladığı rapordan satır başlarını derledik.

Krizden En Fazla Circle’ın USDC’si Etkilendi

ABD’de yeni kurulan şirketlere bankacılık işlemleri sunan SVB, 10 Mart’ta ödeme gücüne ilişkin belirsizlik nedeniyle iflasını duyurdu. Mevduatlarını zamanında çekme fırsatı bulamayan şirketler, paralarının SVB’de kalması durumuyla karşı karşıya kaldılar. Buna, 11 Mart’ta 40 milyar dolarlık nakit rezervinin 3.3 milyar dolarının SVB’de kaldığına dair açıklama yapan stablecoin USD Coin‘in (USDC) ihraççısı Circle da dahildi.

Circle’ın açıklaması kripto para piyasasında ciddi bir paniğe neden oldu ve 1 ABD doları olması hedeflenen USDC’nin fiyatı 11 Mart sabahı 0,8789 dolara kadar düştü. USDC’nin fiyatındaki düşüşün ardından piyasadaki satışlar hız kazandı ve gün sonunda USDC arzında 1.90 milyarlık net çıkış ya da 10 Mart’ta 42.74 milyar olan arzın 11 Mart’ta 40.84 milyara düşerek bir gecede yüzde 4,4 azaldığına tanık olundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD’li düzenleyiciler 12 Mart’ta SVB’nin çöküşünden etkilenen mevduat sahipleri ve finans kuruluşlarına destek olmak üzere devreye girdi. Bu haber USDC’nin yeniden değer kazanmasını sağlamış olsa da, stablecoin’in arzı ve piyasa değerinde yüzde 9,1’lik bir düşüş oldu. USDC arzındaki net çıkış, 10 Mart’ın başında 43.43 milyardan 13 Mart’ın sonunda 39.50 milyara düşerek 3.93 milyarı bulan bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

USDC’deki Değer Kaybı TUSD ve DAI’ye Yaradı

Öte yandan USDC tutan yatırımcıların paniklemesi diğer stablecoin’lere yaradığı görüldü. Önde gelen stablecoin’ler arasında yer alan TrueUSD (TUSD) ve Dai (DAI) aynı dönemde sırasıyla yüzde 57,4 ve yüzde 27,4’lük net para girişiyle önemli bir arz artışı kaydetti. Diğer stablecoin’lerden Tether (USDT) ve Frax (FRAX) da sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 0,1 arz artışı gördü.

DAI’nin 1.35 milyar arz artışıyla en büyük kazanımı kaydettiği dönemde, USDT, TUSD ve FRAX sırasıyla 0.94 milyar, 0.73 milyar ve 0.69 milyar arz artışıyla DAI’nın gerisinde kaldılar.

ABD’li düzenleyicilerin 2023’ün Şubat ayında Binance USD’nin (BUSD) ihraççısı Paxos’a karşı hareket geçmesi ve SVB’nin iflasına rağmen stablecoin’in arzının ağırlıklı olarak değişmeden kaldığı görüldü. BUSD arzı 4.66 milyon, başka bir deyişle yüzde 0,1’lik hafif bir düşüş yaşadı.

SVB’yi İflasa Götüren Süreç

Girişimlerin son birkaç yılda rekor düzeyde fon toplamasıyla birlikte SVB’nin müşteri mevduatları bilançosu adeta bir balon gibi şişti. SVB, güvenli olduğu varsayılan bu yatırımlardan daha yüksek faiz kazancı sağlamak amacıyla uzun vadeli hazine bonolarına yatırım yaptı ve dananın kuyruğu tam olarak bununla kopmuş oldu.

Faizlerin yükselmesiyle artan para çekme taleplerini karşılamak SVB’nin 21 milyar dolarlık tahvil portföyünü 1.8 milyar dolar zararla satmaya zorladı. Banka, zararları karşılamak için özkaynaklarını kullanarak 2.25 milyar dolar fon toplamayı hedefledi, ancak bu hamle geri tepti ve startup’lar ile risk sermayedarları arasında spekülasyonlara neden oldu.

Başarısız fon toplama girişimi, 48 saat içinde 42 milyar dolar tutarında büyük miktarda para çekilmesiyle sonuçlandı ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) duruma müdehale ederek 10 Mart’ta bankaya kayyum atadı.