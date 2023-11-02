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Chiliz (CHZ) Bugün Gövde Gösterisi Yaptı! SportFi Ekosistemi ve 25 Proje

Özet

  • Chiliz ekibi bugün 25 SportFi ortağını duyurdu.
  • Chiliz sporun blockchain'i olmak için kendi ağına taşınmıştı.
  • Eğer vaatler yerine getirilebilir ve taraftarların ağa katılımı artarsa CHZ Coin ciddi büyüme yaşayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
17:55
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Fan token alanında en güçlü oyuncuların başında gelen Chiliz kendi ağına geçmişti. Bu kendi ekosistemi için önemli bir adımdı. Birçok tanınmış kulüple yıllardır anlaşmalar yapan ve geniş fan token ekosistemiyle adından söz ettiren Chiliz şimdi ekosistemini oluşturuyor. Yeni ağ ile birlikte Chiliz ekibi büyük bir atılıma hazırlanıyor.

Chiliz (CHZ) Ekosistemi

Chiliz ekibi bugün 25 önemli ortaklıkla SportFi ekosistemini tanıttı. Fan token alanındaki en bilinen marka Chiliz ve kendi ağına geçmesiyle birlikte ekosistemini inşa etme fırsatı yakaladı. Daha da önemlisi bu hareket CHZ Token için talebi artırabilecek yeni döneme da kapı aralıyor olabilir. Ekip tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu.

“Spor blockchain’i Chiliz, taraftarlara yeni ürünler ve deneyimler sunmak için spor ve ademi merkeziyetçilik dünyalarının birleştiği SportFi ekosistemindeki 25’ten fazla projeyi duyurmaktan mutluluk duyuyor. SportFi için Chiliz vizyonu, blockchain teknolojisinin sporu değerli, takas edilebilir dijital varlıklara dönüştürme ve spor kuruluşları ile toplulukları arasında yeni bir etkileşim paradigması yaratma potansiyeline odaklanıyor.”

Paris Saint-Germain Fan Token (PSG), Juventus Fan Token (JUV), AC Milan Fan Token (ACM), Atletico Madrid Fan Token (ATM), Argentine Football Association Fan Token (ARG), AS Roma Fan Token (ASR), FC Barcelona Fan Token (BAR), Galatasaray Fan Token (GAL), Napoli Fan Token (NAP) ve 70’ten fazla fan token ortaklığı bulunan Chiliz şimdi tüm bunları gerçek bir ekosisteme dönüştürmek istiyor.

Yukarıdaki görsel yeni ortaklıkları ve hangi alanlarda varlık gösterildiğini anlatıyor.

CHZ Coin Geleceği

Bugüne kadar CHZ Coin’in arkasındaki eki 160 farklı ülkede 138 milyon taraftara token ihracı yaptı. 80 civarı token aracılığıyla 3000 anketle taraftarlara takımlarının kararlarına etki etme imkanı tanındı. Forma tasarımlarından, kutlama şarkılarına kadar birçok şey taraftarların blockchain üzerinden kararlara katılımıyla belirlendi. En önemli konu ve aslında itici güç spor kulüplerine sağlanan fayda, bu girişim spor endüstrisine yaklaşık 437 milyon gelir sağladı.

Kulüplere sağlanan gelir anlaşmaların devamını, taraftarların artan desteğini daha da artırabilir. Üstelik kripto paraların daha fazla insana ulaştığı muhtemel bir sonraki boğa sezonunda fan tokenlerin de muhtemelen ilgi gördüğüne şahit olacağız.

Eğer o zamana kadar Chiliz ekibi bugün anlattığı hikayeyi, vaatlerini gerçeğe dönüştürebilirse CHZ Coin fiyatı da önemli bir artış yaşayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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