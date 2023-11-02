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  •   Son Dakika: Fenerbahçe Token Yatırımcılarına Kötü Haber! 11 Kasım’da Kaldırılıyor

Son Dakika: Fenerbahçe Token Yatırımcılarına Kötü Haber! 11 Kasım’da Kaldırılıyor

Özet

  • Bitfinex borsası FB/USDt işlem çiftini 9 Kasım tarihinde kaldıracak.
  • Token USD paritesinde işlem görmeye devam edecek.
  • FB Token 1,09 dolardan işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:56
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Son boğa sezonunda hayatımıza giren ve ATH seviyesine ulaştıktan sonra beklenen ilgiyi görmeyen FB Token için yeni duyuru paylaşıldı. Bir altcoinin daha fazla ve paritede listelenmesi onun likiditeye erişimi için son derece önemlidir. Eğer yeterli ilgiyi görmezse pariteler azaltılır ve piyasa yapıcı maliyeti yüksek kalmaya devam ederse tamamen delist kararı alınır.

İçerik Rehberi

Fenerbahçe Token Haberleri

Bitfinex borsası tarafından bugün yapılan duyuruya göre FB Token için USDT paritesi 9 Kasım tarihinde kaldırılacak. Borsaların parite azaltma ve altcoin delist haberlerini özellikle 2023 yılında yoğun biçimde sizlerle paylaştık. Yeterli hacim çekmeyen ve piyasa yapıcı maliyeti nedeniyle borsalara yük olan altcoinler için bu tarz kararlar alınabiliyor.

Bitfinex borsası tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Bitfinex, Fenerbahçe/Tether USD işlem çiftini (FB/USDt) kaldıracak.

Delist kararları, Bitfinex platformundaki likiditeyi konsolide etmek, iyileştirmek ve müşterilerimiz için daha modern ve optimize edilmiş bir ortam sağlamak için düzenli kontrollerin ardından alınıyor. FB/USDt, 09/11/2023 tarihinden itibaren kaldırılacak.

FB Token borsadan tamamen delist edilmeyecek ve Bitfinex’te ABD Doları (USD) karşısında işlem görmeye devam edecek. Müşterilerimiz 9 Kasım tarihinden önce FB/USDt’deki açık emirlerini iptal etmelerini hatırlatmak isteriz. Kalan tüm açık emirler sistem tarafından iptal edilecektir.”

2,3 milyon dolar piyasa değeri olan FB Token 1,09 dolardan alıcı buluyor.

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