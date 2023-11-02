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  •   Son Dakika: Render Network (RNDR) Beklenen Müjdeyi Açıkladı

Son Dakika: Render Network (RNDR) Beklenen Müjdeyi Açıkladı

Özet

  • Render Network'ün temel altyapısı Solana'ya yükseltildi.
  • Ethereum ağındaki tokenler Solana ağına işlem ücreti olmadan taşınabilecek.
  • İşlem ücretleri için 1,4 milyon RNDR Token ayrıldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:39
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bu yılın en popüler kripto paraları arasında sayılan RNDR Coin artan yapay zeka coşkusunun desteğiyle ciddi artışlar yaşadı. Ardından Solana ağına taşınacağıyla ilgili açıklamalar gördük ve ekip bugün önemli bir adım attı. Peki kullanıcılar Ethereum ağındaki tokenlerini Solana’ya nasıl taşıyacak? Yüksek işlem ücretlerinden nasıl kurtulacak?

İçerik Rehberi

RNDR Coin Son Dakika

Render Network’ün temel altyapısı Ethereum‘dan Solana‘ya başarıyla yükseltildi. RNDR token sahipleri artık resmin internet sitesindeki ilgili bölümden Yükseltme Asistanını kullanarak tokenlerini Solana ağına taşıyabilecek. Peki ya transfer ücretleri? Vakıf bununla alakalı biraz önceki duyurusunda şunları yazdı;

“Render Vakfı, hızlı ve başarılı bir yükseltmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla, yükseltmeyle ilişkili Ethereum’daki kullanıcı transfer ücretlerini sübvanse etmek için 1,14 milyon RNDR’ye kadar hibe tahsis etti. Yükseltme asistanı hibe programı üç ay boyunca yürürlükte olacak. Üç ay sonra, kullanıcılar RNDR tokenlerini Solana blockchainine taşımak için kendi transfer ücretlerini ödemek zorunda kalacaklar. Yükseltme yapan ilk kullanıcılara, puan sistemine dayalı olarak 1.14 milyon RNDR’den bir pay verilecek”.

Render Network’ün kurucusu Jules Urbach şunları söyledi;

“Render’ın çekirdek altyapısını Solana’ya taşımak, gerçek zamanlı akış ve dinamik NFT’ler gibi önemli yeni yeteneklerin kilidini açan bir dönüm noktasıdır. Solana’nın inanılmaz işlem hızları, düşük maliyetleri ve web ölçekli mimariye olan bağlılığı, ölçeklenebilir ve merkezi olmayan bir metaverse altyapısı oluşturmaya devam ederken onu Render Network için mükemmel bir hale getiriyor”.

Solana için son derece önemli olan bu transfer ağın uzun vadeli performansını olumlu etkileyebilir. SOL Coin ve RNDR Token fiyatları bu haberin ardından (zaten beklenen bir gelişme olduğu ve fiyatlandığı için) pek hareketlenmedi.

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