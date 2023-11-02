  Bu 2 Altcoin’de Balina Alarmı! Milyonlarcasını Hareket Ettirdiler!

Blockchain’lerdeki hareketlilikleri takip eden önde gelen kripto veri platformlarından Whale Alert gözde 2 altcoin’de gerçekleştirilen çok sayıda büyük transfer bildirdi. Platform anonim bir cüzdan adresinden 282 bin 695 adet Solana’nın (SOL) Binance’e, toplam 47 milyon adet Polygon’un (MATIC) ise Coinbase’e aktarıldığı yönünde adeta uyarı niteliğinde bir bildirimde bulundu.

Balina Milyonlarca MATIC’i Coinbase’e Taşıdı

Whale Alert’in yaptığı bildirime öre piyasa verilerine göre, 0xCD53… ile başlayan bir cüzdan adresi bugün kripto para borsası Coinbase‘e 0x8298… ile başlayan başka bir cüzdan adresine 20 milyon adet MATIC gönderdi. 0xCD53… bir dizi işlemde Coinbase’de bağlantılı bir cüzdan adresine 27 milyon adet daha MATIC göndererek toplamda 47 milyon adet MATIC‘i kripto para borsasına taşımış oldu.

Platform bunun dışında MATIC’de bir balina işlemi daha bildirdi. 37.1 milyon adet MATIC’i 0xD11b5… ile başlayan anonim bir cüzdandan 47 milyon adet MATIC’i bir dizi işlemle Coinbase’e taşıyan 0xCD53… cüzdan adresine aktarıldı.

Büyük balina işlemlerinin Polygon‘un yerel varlığı MATIC’in son dönemde yaptığı fiyat artışlarını takip ettiği görülüyor. Altcoin’in fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 6,75 artışla 0,6734 dolardan işlem görüyor. Dahası altcoin’in işlem hacmi yüzde 55,98’lik muazzam bir artış yapmış durumda.

Balinanın Tedirgin Eden SOL Transferleri

Whale Alert’in bildirdiği bir diğer büyük işlemler dizi ise Solana‘ya yönelikti. 3ADzk5… ile başlayan anonim bir cüzdan adresi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance‘e 532 bin 694 adet SOL aktardı. Bir dizi işlemde aynı cüzdan adresi Binance’e iki transfer daha yaptı. İlk transferde 10.79 milyon dolar değerinde 249 bin 999 SOL kripto para borsasına aktarılırken, aynı gün yapılan ikinci işlemde ise 11.96 milyon dolar değerinde 282 bin 695 adet SOL aktarıldı.

Söz konusu balina işlemleri, MATIC’te olduğu gibi SOL‘un fiyatının sert şekilde yükselmesinin ardından gerçekleştirilmiş olmasıyla dikkat çekti. Piyasa verilerine göre Solana’nın fiyatı son 24 saatte yüzde 10,82 artışla 44,42 dolardan işlem görüyor. İşlem hacmi ise aynı zaman diliminde yüzde 138,42 gibi muazzam bir oranda artan SOL’un fiyatı son 30 günde ise yüzde 85,63 arttı.

Bir kripto para borsasına bir altcoin’den yüksek miktarda gönderilmesinin birkaç farklı nedeni olsa da akla gelen ilk neden satma amacıyla aktarılmasıdır. SOL ve MATIC’e yönelik söz konusu transferler bu yönüyle satış baskısı riski oluşturabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor