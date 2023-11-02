  Ripple’ın Üst Düzey Yöneticisinden Yeni Dava Açıklamaları! XRP Coin Grafik Yorumları

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Ripple davasında artık son aşamaya geçiliyor. Yılların davası bitmek üzere. Kısa süre önce Ripple şirketinin Baş Hukuk Müşaviri önemli bazı açıklamalarda bulundu. SEC’in son aldığı mağlubiyetlere rağmen pes etmesi beklenmiyor. Peki Ripple cephesinden gelen son açıklamalar neye işaret ediyor?

Ripple Davası Açıklaması

Ripple baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty sosyal medya hesabı üzerinden Gary Gensler’in görev süresi boyunca yaptıklarını hatırlattı. ABD’li bazı siyasilerin ve denetleme kurumlarının savunduğu görüş SEC’in negatif yaklaşım benimseyerek yapması gereken işten uzaklaştığı yönünde. Nitelim vadeli BTC ETF onayı verirken spot için ret kararı verilmesi bile başlı başına buna delil gösteriliyor.

“Başka bir gün ve başka bir mahkeme SEC‘in yine keyfi ve kaprisli davrandığını tespit etti. SEC’in Bay Gensler yönetiminde hukuka sadakatten uzaklaştığı bu çok rahatsız edici gidişattan endişe duyan başka kimse var mı?”

Alderoty, son yaşananların Gary Gensler liderliğindeki SEC’in yasaları koruma taahhüdünden uzaklaştığı imajına hizmet ettiğini söyledi. Ona göre bu son derece endişe verici bir eğilim. Keyfi ve kaprisli tavırları nedeniyle kurum yıpranıyor. ABD’deki Beşinci Daire Temyiz Mahkemesi 31 Ekim’de SEC’in hisse geri alım açıklama kuralını keyfi ve makul açıklamadan yoksun olarak değerlendirdi.

XRP Coin Grafik Yorum

Yazı hazırlandığı sırada XRP Coin yeniden 0,61 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Önemli direnç alanının aşılmasıyla birlikte fiyat tekrar 0,63 ve 0,67 dolar bölgelerini hedefleyebilir. Yeni zirveler ve 1 dolar hedefi için boğaların 0,74 dolar direncini aşıp desteğe çevirmesi gerekecek. BTC 36.000 doları aşmak için çabalarken altcoinlerde risk iştahı güçleniyor. Bu durum parabolik rallilere neden olabilir.

Yukarı yönlü olası hedefler 0,93 ve 1,02 doların ardından 1,21 dolardır. Eğer ralli uzarsa 1,35 dolar da test edilebilir. Ancak olası BTC düşüşüyle 0,585 dolar seviyesi kaybedilirse fiyatın 0,55 ve 0,53 doların ardından 0,49 dolara gerilemesi mümkün.

Bu aşamada XRP Coin fiyatının 9 Kasım tarihine kadar netleşmesi beklenen dava konferans planı ve olası Yargıç müdahalesine (tarihlerde uzlaşı olmazsa) göre hareket ettiği görülebilir. Davanın sonuna yaklaşılsa da SEC’in temyiz sürecini iple çektiği biliniyor bu artık fiyat için son zorlu direnç dönemi olacak.

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