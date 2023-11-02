f 280 Dolara Çok Kısa Sürede Ulaşabilir Bu Kripto Para Ralliye Hazırlanıyor Olabilir › COINTURK

280 Dolara Çok Kısa Sürede Ulaşabilir Bu Kripto Para Ralliye Hazırlanıyor Olabilir

Özet

  • Bitcoin Cash (BCH) fiyatı genel piyasa hissiyatındaki iyileşmeyle 280 dolar direncini hedefleyebilir.
  • BCH fiyatı 250 dolarlık direnç alanının yakınında oyalanıyor.
  • Olası düşüş senaryosunda 234 ve 218 doların altında 190 dolar hedeflenebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:54
2 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı dünkü Fed açıklamalarının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 36.000 dolara yaklaştı. Altcoinler de bu süreçte kazançlarını artıyor. Yatırımcıları heyecanlandıran şey Powell’ın güvercin bir duruş benimsememesine rağmen piyasalarda artan risk iştahıdır. Üstelik Kasım ayı da tarihsel performans açısından umut verici.

Bitcoin Cash (BCH)

2022 ile 2023 ortası arasında çok kötü performans gösteren Bitcoin forku EDX Markets heyecanı arttığı için yeni zirveler yaptı. Trilyon dolarlık varlık yönetim devlerinin başlattığı kurumsal kripto yatırım platformundaki birkaç altcoinden biri de BCH Coin’di. Fiyat son BTC rallisinden önce 300 doları aşsa da piyasa genelindeki hissiyat toparlanırken beklenen performansı gösteremedi.

On-chain cephede ağdaki aktif kullanıcıların sayısında da zayıflama dikkat çekici. IntoTheBlock verilerine göre aktif adresler son 7 günde yüzde 79 azaldı. Aynı dönemde Bitcoin Cash ağına katılan yeni adreslerin sayısında da yüzde 85 düşüş görüldü.

Aktif adresler ve yeni kullanıcıların durumu ağdaki ekonomik faaliyeti ölçmek için iki kritik veridir. Her iki metrik de aynı anda düştüğünde ilgili kripto paraya talebin zayıfladığı ve daha fazla düşüş beklenebileceği varsayılır.

BCH Fiyatı Yükselir Mi?

Olumlu piyasa duyarlılığı BCH fiyatının ağdaki negatif görüntüye rağmen ayakta kalabilmesini sağlıyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 35.500 dolar seviyesine yakın ve bu dünkü dibe göre 1500 dolar daha yukarıda bir rakam.

Bitcoin forkunun fiyatı ise 250 dolarlık kritik direnç alanına yakın bir bölgede geziyor. Bu alan yatırımcı maliyeti açısından kritik bir bölge ve olası satışlar için müsait görünüyor. 2 milyondan fazla BCH Coin’in ortalama maliyeti bu bölgede.

Eğer Bitcoin (BTC) fiyatı 35.500 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse bu senaryoda 250 dolarlık direnç alanı genel piyasa desteğiyle aşılır ve negatif verilere rağmen yatırımcılar 280 dolarlık kritik direnç alanını hedefleyebilir. Kripto paraların kümülatif değeri 1,3 trilyon dolar desteğini tutmuş ve hacim 60 milyar doları aşmışken bu imkansız görünmüyor.

Düşüş bekleyen yatırımcıların 234 dolar altı kapanışları izlemesi yararlı olabilir. Bu senaryoda 218 ve 190 doların ardından 163 dolara kadar düşüş görebiliriz. Eğer 163 dolar da kaybedilirse BCH Coin için 2023 rallisinin sonunun geldiği düşünülecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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