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  •   Rogan-Elon Musk Podcastin’de Kritik Açıklama! Musk Gözünü Bu Sefer Neye Çevirdi? Beepl Devreye Girdi!

Rogan-Elon Musk Podcastin’de Kritik Açıklama! Musk Gözünü Bu Sefer Neye Çevirdi? Beepl Devreye Girdi!

Özet

  • Elon Musk, NFT'lerin blockchain entegrasyonunu eksik buluyor.
  • Musk, NFT'lerin temel teknik sorunlarına dikkat çekiyor.
  • Rogan'la yaptığı podcastte Musk, kripto dolandırıcılığına ve Beeple'ın özgünlüğüne vurgu yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
2 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Elon Musk, gelişmekte olan kripto paralar ve sektör hakkında yaptığı yorumlarla her zaman dikkat çekmiştir. Büyük destekçisi olduğu Dogecoin olmak üzere kripto paralara olan ilgisi herkes tarafından bilinmekte.

Buna rağmen Joe Rogan podcast’inde yapmış olduğu yorumda, NFT’ler konusundaki duruşu onun bu alana pek de hevesli olmadığı fikrini yarattı. Musk’ın çekimser olmasının sebebi, NFT’lerin oturtulduğu temel, uygulama ve teknik konulardan kaynaklanıyormuş gibi görünüyor.

NFT’lerin Tuhaflıkları: Elon Musk Gürültü Yapıyor

Musk 31 Ekim’de yayınlanan podcast’te şu açıklamayı yaptı:

Komik olan şey, NFT’nin blockchain’de bile olmaması – bu sadece JPEG’in bir URL’si.

Musk’ın açıklamasına göre, NFT’lerin blockchain altyapısına doğrudan entegre edilmemesi ve potansiyel olarak dış güçlere karşı savunmasız savunmasız yapısı ile ilgili endişeyi yansıtıyordu.

Podcast sırasında Musk net bir görüş belirtti. NFT’lerin bir kodlama aracılığıyla direkt olarak blockchain’e dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Musk’a göre bu uygulama, NFT’leri ana platformun blockchain yapısına katılması ile potansiyel risklerden koruyabilir.

En azından JPEG’i blockchain’e kodlamalısınız. Görüntüyü barındıran şirket iflas ederse, artık görüntüye sahip olamazsınız.

Musk’ın NFT’lere yönelik yaptığı eleştiri ilk değil. 2021 yılının Aralık ayında, NFT’lerle alay etmek için bir gönderi paylaştı ve bir terapistin kanepesinde yatan bir hastayı tasvir eden görsel paylaşmıştı.

Yapmış olduğu eleştirilere rağmen, Musk’ın yakın zamanda ünlü NFT sanatçısı Beeple’ın çalışmalarına duyduğu hayranlığın ortaya çıktığı da bilinen bir gerçek. Buna rağmen, Musk’ın sahip olduğu çekincelerin kaynağının yalnızca NFT kavramına olan nefretinden değil, NFT’lerin potansiyel etkilerini derinlemesine anladığını düşünmesinden kaynaklanıyordu.

Elon Musk ve NFT Görüşü

Rogan ile gerçekleştirdiği podcast sırasında hem Musk hem de Rogan, kripto para ve NFT sektörlerindeki dolandırıcılık konusuna vurgu yaptılar. Rogan, dolandırıcılığın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını belirtirken Beeple’ın özgünlüğünden ve bu kişilerden ayrıldığından bahsetmeyi de unutmadı.  Bu ayrı,m Musk ve Rogan’ın, süreklilik sağlamak konusunda sıkı teknik standartlara ihtiyaca rağmen NFT alanındaki potansiyeli kabul ettiklerini ortaya çıkarttı.

Çekincelerine rağmen Musk’ın Beepl ve NFT alanındaki sanatsallığa olan takdiri ve özellikle de buna Beeple’ın çalışmasını örnek göstermesi, NFT’lerin potansiyeline olan inancını hala koruduğunu gösteriyor olabilir.

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