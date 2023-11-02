  Son Dakika! Delistlerin Ardından Binance Bu Sefer Ekleme Yapıyor! 10 Farklı Parite İçin İşlem Zamanı!

Küresel ölçek bakımından en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance, resmi sitesinde paylaştığı blog yazısı aracılığı ile yeni bir duyuru yaptı. Binance, izole ve marjin olmak üzere toplamda 10 yeni paritenin listeleneceğini açıkladı ve paylaştı.

Binance’den 10 Paritede Listeleme Duyurusu

Binance tarafından yapılan açıklamada 10 yeni paritenin listeleneceği açıklandı. Günlerdir yaptığı delistlerle gündeme gelen Binance’ın bu sefer listeleme yapıyor olması hala işlemlerini genişletmek istediği anlamına geliyor olabilir. Binance tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Sevgili Binance Kullanıcıları; Binance, Çapraz Marjin ve İzole Marjinde yeni borç alınabilir varlıklar olarak TIA, SNT ve STEEM’in yanı sıra Çapraz Marjin ve İzole Marjinde yeni işlem çiftleri ekledi.

Listelenecek Olan Pariteler

Binance geçtiğimiz günlerde BUSD ile bağlantılı bir çok işlem çiftini delist edeceğini açıklamıştı. Bunun ardından gelen listeleme haberi ise yatırımcıları heyecanlandırabilir. Kripto paralarda boğaların beklendiği dönemde bu tarz listeleme işlemleri yatırımcıların gözlerini borsaya çevirmesine sebep olabilir.

Yeni Çapraz Marj Çiftleri: AERGO/USDT, JST/USDT, LOKA/USDT, ONG/USDT, POWR/USDT, NT/USDT, STEEM/USDT, TIA/USDT

Yeni İzole Marj Çiftleri: SNT/USDT, STEEM/USDT

Binance tarafından listeleme konusunda her hangi bir saat veya gün açıklaması yapılmazken önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşmesi mümkün olabilir.