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TCMB Başkanı Erkan’dan Kripto Para Açıklaması: Çalışmalar Devam Ediyor

Özet

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı ve enflasyon tahminlerini güncelledi.
  • TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58'den 65'e çıkarıldı.
  • Erkan ayrıca kripto para düzenlemesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile çalışmaların devam ettiğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:28
2 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyonla kararlı şekilde mücadele ettiklerini belirten Erkan, kripto para düzenlemesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile birlikte çalıştıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

TCMB’nin Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Yüzde 65’e Çıkarıldı

TCMB) Başkanı Erkan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Raporda TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58’den yüzde 65’e çıkarıldı. 2024 için yüzde 33 olan yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 202 için yüzde 15 olan yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14 olarak güncellendi. Erkan, “Yüksek ve oynak enflasyonu kontrol altına alma uzun ve zorlu süreç olacak.” dedi.

Enflasyonun Mayıs 2024’te yüzde 70-75 arasında tepeyi göreceğini ifade eden TCMB Başkanı, sonrasında dezenflasyon sürecinin başlayacağını söyledi. Erkan, Mayıs’tan sonra atılan adımların birikimli etkisiyle zirveden hızlı bir düşüş beklediklerini söylerken enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın süreceği mesajını verirken “Etkileri büyük ölçüde 2024’te göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kripto Para Düzenlemesi Konusunda SPK İle Birlikte Çalışıyoruz”

Soruları yanıtlayan TCMB Başkanı Erkan, kripto para düzenlemesi konusunda yöneltilen düzenleme sorusuna yanıt verdi. Erkan alana yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek “Kripto para düzenlemesi konusunda SPK ile birlikte çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor.” dedi.

Ülkemizde kripto para düzenlemesi konusunda uzun zamandır başta TCMB olmak üzere çeşitli kurumların birlikte çalışmalar yapıyor. Uzmanlar bu çalışmalarda ilk somut gelişmelerin 2024’de görülmeye başlanacağını değerlendiriyor.

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