  İsviçre’nin En Büyük 5’nci Bankasından Bitcoin ve Bu Altcoin İçin Büyük Adım!

Dev bankalar kripto para sektörüne yönelik olumlu adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak İsviçre’nin en büyük beşinci kanton bankası Galler Kantonalbank, SEBA Bank iş birliğinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için saklama ve ticaret hizmeti sunmaya başladı.

Müşterilere BTC ve ETH İçin Saklama ve Ticaret Hizmeti Sunulmaya Başlandı

İsviçre’nin en büyük kanton bankalarından Galler Kantonalbank, SEBA Bank ile birlikte müşterileri için kripto para saklama ve aracılık hizmetleri sunmaya başladı. Galler Kantonalbank bu hafta seçkin bir müşteri grubuna BTC ve ETH için saklama ve ticaret hizmetinin sunulmaya başlandığını duyurdu. Banka müşteri talebine bağlı olarak daha fazla kripto para için destek sunulmasının planlandığını da ekledi. Galler Kantonalbank, kripto para aracılık ve saklama hizmetleri sağlamak için İsviçre merkezli SEBA Bank’ı kullanıyor.

Bankanın B2B ve Saklama Çözümleri Başkanı Christian Bieri, “Galler Kantonalbank’ı kripto paralarla ilgili hizmetlerini genişletme konusundaki uzmanlığımızla destekleyebildiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullanırken “Galler Kantonalbank ve SEBA Bank bu yılın başlarında ortaklık için sözleşme imzaladı, kısa bir uygulama projesinin ardından artık seçkin bir grup müşteri için kripto para erişimi sunmaya hazır. Başlangıçta Bitcoin ve Ethereum için hizmet sunulacak ve zamanla listeye daha fazla kripto para eklenecek” eklemesini yaptı.

Kripto Hizmetindeki SEBA Bank İmzası

Galler Kantonalbank’ın bu lansmanı, kripto para piyasasına attığı ilk adıma karşılık geliyor. İsviçre’nin en büyük beşinci kanton bankası, SEBA Bank ile iş birliğin, müşterilerinin kripto paralarını mevcut yatırım portföylerine entegre etmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Galler Kantonalbank Piyasa Hizmetleri Başkanı Falk Kohlmann, “SEBA Bank ile yaptığımız iş birliği sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını uygun bir şekilde öğrenme ve büyümemize olanak tanıyan basit bir ilk kurulum gerçekleştirdik” dedi. Galler Kantonalbank, kısmen İsviçre federal hükümetlerine ait ticari kurumlar olan 24 İsviçre kanton bankasından biri.

SEBA Bank ise İsviçre’nin FINMA finansal piyasalar düzenleyicisinden bir bankacılık lisansına sahip. Kripto bankası, LGT Bank Liechtenstein ve Julius Baer Bank gibi hem özel hem de bireysel bankalar dahil olmak üzere diğer bankacılık kurumları için kripto para hizmetleri sunuyor.