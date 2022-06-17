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  •   Sıcak Gelişme: Fed Başkanı Powell’dan Kritik Dijital Dolar ve Enflasyon Açıklaması

Sıcak Gelişme: Fed Başkanı Powell’dan Kritik Dijital Dolar ve Enflasyon Açıklaması

Fed başkanı Powell, bugün merkez bankası dijital parası (CBDC) ve enflasyona yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
16:25
17 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed başkanı Jerome Powell, bugün merkez bankası dijital parası (CBDC) ve enflasyona yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital Dolar mı Geliyor?

FED başkanı Powell bugün yaptığı açıklamada küresel para sistemindeki hızlı değişikliklerin ilerleyen süreçte ABD dolarının rolünü etkileyebileyeceğini söyledi. Powell’a göre, ABD’nin merkez bankası dijital parası (CBDC) çıkarması ABD Doları’nın uluslararası statüsünün devam ettirilmesine yardım edebilir. Başkan, Fed’in kendi merkez bankası parasını çıkarmayı değerlendirdiğini çünkü küresel finansal sistemin gelecek 10 yılda evrim geçireceğini belirtti. Powell, aynı zamanda Fed’in, yüzde 2 enflasyon hedefine dönmeye odaklanmış durumda olduğunu yineledi.

Jerome Powell, daha önce  ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi toplantısında dijital dolar ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Fed Başkanına göre, ABD Merkez Bankası’nın dijital para birimine (CBDC) sahip olmasının en önemli nedenlerinden biri, diğer kripto para birimlerine ve stablecoin’lere olan ihtiyacı azaltmak. Dijital Doların dijital varlıklar için daha uygun bir alternatif olacağını iddia eden Powell, dijital doların küresel ekonomide zirveye oturacağını vurgulamıştı.

”Finansal Sistemin İstikrarı İçin Önemli”

Fed, daha önce yaptığı açıklamada Beyaz Saray ve milletvekillerinin tam desteği olmadan dijital dolar projesini başlatmayacağını belirtmişti. Federal Rezerv başkan yardımcısı Lael Brainard geçen haftalarda yaptığı açıklamada, ABD dolarının dijital versiyonunu oluşturmanın, finansal sistemin istikrarının sağlanmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Diğer ülkeler tarafından geliştirilen kripto paralar ve dijital para birimlerinin giderek daha popüler hale gelmesine işaret eden yönetici, dijital doların gerekliliğine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Gelecekteki dijital finansal sistemi değerlendirirken, merkez bankalarının rolü daha da önemli hale geliyor. Dijital dolar, hem ABD ekonomisi hem de küresl ekonomi için gerekli. Hareket etmenin riskleri olduğu gibi, hareket etmemenin de riskleri olduğunun farkındayız

Dijital para birimleri sürecinde FED, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer büyük küresel merkez bankalarının gerisinde kalıyor. Atlantik Konseyi’ne göre, Çin şu anda kendi CBDC projesini hayata geçirmek üzere. Toplamda dokuz ülke bu yönde somut adımlar attı ve 87 ülke hala bu seçeneği araştırıyor. CBDC’ler Bitcoin (BTC) ve kripto paralara rakip olarak görülüyor.

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