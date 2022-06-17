Singapur merkezli kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC) bir süredir iflasın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Bugün, FTX, Deribit ve BitMEX'in kripto 3AC'nin pozsiyonlarını tasfiye etmesi gündeme bomba gibi düştü ve şirketin varlık satışlarını değerlendirmeye başladığı duyuruldu.

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Singapur merkezli kripto hedge fonu Three Arrows Capital‘in (3AC) bir süredir iflasın eşiğinde olduğu konuşuluyordu. Bugün, FTX, Deribit ve BitMEX’in kripto 3AC’nin pozsiyonlarını tasfiye etmesi gündeme bomba gibi düştü ve şirketin iflasa doğru hızla sürüklendiği iddialarının yeniden alevlenmesine neden oldu.

Varlık Satışlarına Başlanabilir

Kaynaklara göre, FTX, Deribit ve BitMEX‘in yanı sıra Asya’daki bazı kurumlar da 3AC‘de yüz milyonlarca dolarını tasfiye etmiş durumda. 3AC’nin yalnızca BitMEX tarafına 6 milyon dolar borcu olduğu gelen bilgiler arasında. Kripto para piyasasının zirve yaptığı dönemde yönettiği varlıkların değeri 10 milyar dolara çıkan şirket, Avalanche, Polkadot ve Ethereum gibi projelere yatırım yapmıştı. Projelerin kısa vadede sırasıyla yüzde 57, yüzde 39 ve yüzde 47’lik çok ciddi düşüşler yaşaması şirketin bu anlamda çok ciddi zarar etmesine neden oldu.

3AC’nin kurucusu Zhu Su, Celsius’ta yaşanan sorunlar dolayısıyla şirketinin iflas ettiği yönünde çıkan haberler konusundaki sessizliğini bozmuş ve 15 Haziran’da kişisel Twitter hesabından “İlgili taraflarla iletişim halindeyiz. Bu sorunu çözme konusunda kararlıyız” açıklamasında bulunmuştu. Su, iflas ya da ödeme zorlukları gibi konularla ilgili ise hiçbir detay vermemiş olması ise dikkat çekmişti.

Tüm bunlarla birlikte, kısa süre önce 3AC’nin varlık satışlarını değerlendirmeye başladığı açıklandı. Şirketin kurucu ortaklarından Kyle Davies, Wall Street Journal’a (WSJ) konuştu ve büyük kayıplarının ardından seçeneklerin değerlendirmesine yardımcı olmak için yasal ve finansal danışmanlar tutulduğunu açıkladı. Davies, WSJ’ye “Her zaman kriptoya inandık ve hala inanıyoruz. İşleri çözmeye ve tüm kurucularımız için adil bir çözüm bulmaya kararlıyız.” dedi.

Bu Altcoin’lere Dikkat

3AC’nin iflas edip etmediği henüz belli değil ancak şirketin varlık satışlarını değerlendirmeye başladığının açıklanması büyük yatırım yaptığı Bitcoin ve 16 altcoin‘de satış yapmaya başlayabileceği anlamına geliyor.

Araştırma şirketi Messari’nin derlediği verilere göre, 3AC’nin portföyünde en büyük kripto para Bitcoin dışında, Ethereum, Polkadot, Uniswap, Aave, Compound, Synthetix Network Token, yearn.finance, Balancer, WOO Network, Hxro, Perpetual Protocol, DODO, KeeperDAO, mStable Governance Token: Meta, dHEDGE ve Kyber Network bulunuyor. Şirketin varlık satışına gitmesinin bu altcoin’lerde ciddi satış baskısına neden olabileceği üzerinde duruluyor.