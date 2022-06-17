X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   17 Milyar Dolarlık Altcoin’in Kurucusuna ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nden Davet!

17 Milyar Dolarlık Altcoin’in Kurucusuna ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nden Davet!

En büyük 7'nci altcoin Cardano'nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, ABD Temsilciler Meclisi'nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi'nde kripto paralar ve Blockchain üzerine konuşma yapacak.
16:42
17 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük 7’nci altcoin olan Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, ABD Temsilciler Meclisi’nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi’nden resmi davet aldığını duyurdu.

Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi Konuşulacak

Cardano‘nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kişisel Twitter hesabından kripto paralar ve Blockchain üzerine konuşma yapması için ABD Temsilciler Meclisi‘nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi’nden resmi davet aldığını duyurdu.

ABD Tarım Evi Komitesi, tarım ve çiftçilikle ilgili olarak 1820’de kuruldu ve bu günlerde, diğer görevlerinin yanı sıra, tarım alanında büyük miktarlarda yetiştirilen ve daha sonra satılan metaları denetliyor. 1974 yılında, emtia vadeli işlem ticaretinin düzenlenmesi için ABD’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kuruldu. Yeni oluşturulan CFTC, Tarım Bakanlığı Ticaret Borsası Kurumu’nun varlığını gereksiz kıldı. Bu nedenle Tarım Evi Komitesi, CFTC’ye vadeli emtia ticareti sektörünü düzenleme yetkisi verdi.

Bitcoin ve Ethereum, son yıllarda emtia olarak tanımlanmaya başladı ve ABD’li senatörler Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, yakın zaman önce Kongre’ye sundukları yasa tasarısında öyle kalmaları tavsiyesinde bulundu. Bununla birlikte, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi diğer kripto paralar ise menkul kıymet veya yardımcı varlıklar olarak değerlendiriliyor.

Cardano’dan Charles Hoskinson’ın katılımı ile önümüzdeki hafta 23 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinlik, ilgilenen herkesin izlemesi için YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

Cardano’da Vasil Güncellemesi Hazırlığı

Kripto para piyasasının en dikkat çeken projelerinden biri olan Cardano, 2017 yılında İsviçre’de Ethereum’un kurucularından biri olan Charles Hoskinson tarafından kuruldu. Geniş bir ekosisteme sahip olan Cardano, son dönemde yükselen NFT ve metaverse alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurdu.

29 Haziran’da yayınlanacak olan Vasil güncellemesi, ismini Cardano topluluğunun önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl 67 yaşında hayatını kaybeden Bulgar matematikçi Vasil Dabov’dan alıyor. Güncelleme ile özellikle Cardano’nun akıllı sözleşme platformu Plutus’u önemli biçimde iyileştirilecek. Bu sayede Cardano ağının daha ucuz ve daha hızlı kullanılmasının sağlanması ve akıllı sözleşmelerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
18 Ayın Dibini Gören Ethereum Alınır mı, Ethereum En Yüksek Kaçı Gördü?
18 Ayın Dibini Gören Ethereum Alınır mı, Ethereum En Yüksek Kaçı Gördü?
Ünlü Milyarder Elon Musk, Favori Altcoin’i için Yine Sahnede!
Ünlü Milyarder Elon Musk, Favori Altcoin’i için Yine Sahnede!
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bitcoin Yorumları: BTC Neden Düşüyor, Analistler Ne Diyor?
Bir LUNA Vakası Daha: Bu Altcoin Peg’ini Kaybetti!
Bir LUNA Vakası Daha: Bu Altcoin Peg’ini Kaybetti!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bu İki Coin İçin Gelişmeler Hız Kesmeden Geldi!
Bu İki Coin İçin Gelişmeler Hız Kesmeden Geldi!
Bu Kripto Para İçin Uzmanlar Olası Düşüş Senaryosunu Açıkladı!
Bu Kripto Para İçin Uzmanlar Olası Düşüş Senaryosunu Açıkladı!
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022