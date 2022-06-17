En büyük 7'nci altcoin Cardano'nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, ABD Temsilciler Meclisi'nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi'nde kripto paralar ve Blockchain üzerine konuşma yapacak.

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En büyük 7’nci altcoin olan Cardano’nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, ABD Temsilciler Meclisi’nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi’nden resmi davet aldığını duyurdu.

Kripto Paralar ve Blockchain Teknolojisi Konuşulacak

Cardano‘nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson, kişisel Twitter hesabından kripto paralar ve Blockchain üzerine konuşma yapması için ABD Temsilciler Meclisi‘nin daimi komitesi olan Tarım Evi Komitesi’nden resmi davet aldığını duyurdu.

ABD Tarım Evi Komitesi, tarım ve çiftçilikle ilgili olarak 1820’de kuruldu ve bu günlerde, diğer görevlerinin yanı sıra, tarım alanında büyük miktarlarda yetiştirilen ve daha sonra satılan metaları denetliyor. 1974 yılında, emtia vadeli işlem ticaretinin düzenlenmesi için ABD’de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kuruldu. Yeni oluşturulan CFTC, Tarım Bakanlığı Ticaret Borsası Kurumu’nun varlığını gereksiz kıldı. Bu nedenle Tarım Evi Komitesi, CFTC’ye vadeli emtia ticareti sektörünü düzenleme yetkisi verdi.

Bitcoin ve Ethereum, son yıllarda emtia olarak tanımlanmaya başladı ve ABD’li senatörler Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis, yakın zaman önce Kongre’ye sundukları yasa tasarısında öyle kalmaları tavsiyesinde bulundu. Bununla birlikte, Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi diğer kripto paralar ise menkul kıymet veya yardımcı varlıklar olarak değerlendiriliyor.

Cardano’dan Charles Hoskinson’ın katılımı ile önümüzdeki hafta 23 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinlik, ilgilenen herkesin izlemesi için YouTube’da canlı olarak yayınlanacak.

Cardano’da Vasil Güncellemesi Hazırlığı

Kripto para piyasasının en dikkat çeken projelerinden biri olan Cardano, 2017 yılında İsviçre’de Ethereum’un kurucularından biri olan Charles Hoskinson tarafından kuruldu. Geniş bir ekosisteme sahip olan Cardano, son dönemde yükselen NFT ve metaverse alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurdu.

29 Haziran’da yayınlanacak olan Vasil güncellemesi, ismini Cardano topluluğunun önde gelen isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl 67 yaşında hayatını kaybeden Bulgar matematikçi Vasil Dabov’dan alıyor. Güncelleme ile özellikle Cardano’nun akıllı sözleşme platformu Plutus’u önemli biçimde iyileştirilecek. Bu sayede Cardano ağının daha ucuz ve daha hızlı kullanılmasının sağlanması ve akıllı sözleşmelerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.