XRP ağında yakım 24 saatte %27,5 arttı

XRP Ledger üzerindeki işlem hareketliliği son 24 saatte yeniden hızlandı. XRPScan verileri, ağdaki katılımın bir haftalık yavaşlamanın ardından toparlandığını ve işlem ücretleri yoluyla yakılan XRP miktarının belirgin biçimde yükseldiğini gösterdi.

Günlük yakım son iki haftanın zirvesine çıktı

23 Ekim itibarıyla işlem ücretleri nedeniyle yakılan XRP miktarı 1.114,97 seviyesine ulaştı. Bu tutar, bir önceki gün kaydedilen 874,27 XRP’ye göre %27,5 artışa işaret etti. Böylece günlük yakım, son iki haftadan uzun süren dönemin en yüksek seviyesine çıktı.

Veriler, son 24 saatte dolaşımdan kalıcı olarak çıkarılan XRP miktarının 30 günlük 808,1 XRP ortalamasının da belirgin biçimde üzerine yerleştiğini ortaya koydu. Bu tablo, ağ üzerindeki işlem yoğunluğunda kısa vadeli bir canlanma yaşandığını düşündürüyor.

XRP Ledger, işlenen her işlemde çok küçük bir XRP tutarını kalıcı olarak yakıyor; bu nedenle yakım oranındaki artış, ağ kullanımındaki yükselişle doğrudan bağlantı kuruyor.

Aylık dalgalanma sürüyor

Ekim ayı boyunca XRP yakım oranı dalgalı bir görünüm sergiledi. Ayın en sert sıçraması 2 Ekim’de görüldü ve o gün 8.000 XRP’nin üzerinde yakım gerçekleşti. Son veriler bu tepenin altında kalsa da, son günlerdeki artış ağ etkinliğinin yeniden güç kazandığına işaret ediyor.

Fiyat tarafında karışık seyir sürerken, zincir üstü göstergeler yatırımcıların ağı daha yakından izlediğini ortaya koyuyor. Özellikle işlem sayısı ve ücret kaynaklı yakım verileri, piyasa katılımındaki değişimi anlamak için öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Ağ kullanımı ile arz dinamiği birlikte izleniyor

XRP Ledger’daki bu mekanizma, her işlemde küçük bir miktarın sistemden çıkarılması yoluyla toplam arzı zaman içinde kademeli olarak azaltıyor. Bu nedenle ağ faaliyetindeki artış yalnızca teknik kullanımın yükseldiğine değil, aynı zamanda varlığın kıtlık dinamiğinin de güçlenebileceğine işaret ediyor.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyat hareketine değil, zincir üstü sinyallere de odaklanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Son veriler, günlük yakımın hem bir önceki güne göre yükseldiğini hem de 30 günlük ortalamanın üzerine çıktığını ortaya koydu.

Ağdaki canlanmanın kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde işlem yoğunluğunun korunup korunamayacağına bağlı olacak. Mevcut tablo, XRP fiyatındaki dalgalı seyre rağmen XRP Ledger üzerindeki kullanımın kısa vadede güç kazandığını gösteriyor.