SHIB’de borsa girişi artarken toparlanmanın kalıcılığı sorgulanıyor

Shiba Inu, gün içindeki 0.00000493 dolarlık dipten toparlandıktan sonra 0.00000510 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat yeniden 0.000005 doların üzerine çıksa da aynı dönemde borsalara taşınan SHIB miktarındaki artış, yükselişin gücüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Borsalara taşınan SHIB miktarı yükseldi

Borsa verileri, piyasadaki arzın büyüdüğüne işaret ediyor. SHIB borsa rezervleri son 24 saatte yüzde 0.06 artarak 87.2364 trilyon tokena çıktı. Bu rezervlerin toplam değeri 441.4 milyon dolar olurken, burada da günlük bazda yüzde 0.86 yükseliş kaydedildi.

Aynı süreçte toplam borsa girişi 256.4373 milyar SHIB, toplam çıkış ise 202.6345 milyar SHIB olarak hesaplandı. Böylece net giriş 53.8027 milyar SHIB’e ulaştı. Günlük artış oranı yüzde 3.69 oldu. Daha fazla tokenın borsalara gelmesi, bu varlıkların kısa sürede satışa konu olabilmesi nedeniyle piyasa açısından yakından izleniyor.

Borsalara giren SHIB miktarının çıkan miktarı aşması, fiyat toparlansa bile satış baskısı riskinin gündemde kalmasına yol açıyor.

Yatırımcıların borsalara token taşıması, kar satışı hazırlığına ya da zararı sınırlama isteğine işaret edebilir. Özellikle fiyatın önemli eşiklerin altında kaldığı dönemlerde yükselen borsa bakiyeleri, aşağı yönlü baskının arttığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Ağ verileri kullanımın sürdüğünü gösterdi

Olumsuz tabloya karşın zincir üstü göstergelerin tamamı zayıf değil. İşlem sayısı yüzde 0.98 artışla 4.634 bine yükselirken, aktif adresler de yüzde 1 büyüdü. Bu veriler ağ kullanımının sürdüğünü gösterse de yeni talepte güçlü bir sıçramaya işaret etmiyor.

Yakılan arz 1.8828 milyon SHIB seviyesinde kaldı. Yedi günlük görünümde tek seferlik belirgin bir yakım artışı görülse de bu miktar, toplam arz görünümünü değiştirecek ölçekte değil.

Fiyatın önündeki teknik eşikler korunuyor

Günlük grafikte SHIB, önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. 100 günlük ortalama 0.00000525 dolar civarında, 200 günlük ortalama ise yaklaşık 0.00000558 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu iki seviye, mevcut fiyatın üzerinde bir baskı alanı oluşturuyor.

Alıcıların toparlanmayı güçlendirebilmesi için SHIB’in günlük kapanışta 0.00000525 doların üzerine çıkması gerekiyor.

Göreceli Güç Endeksi 40 ile 45 bandında seyrediyor. Bu görünüm, momentumu zayıf gösterirken henüz aşırı satım bölgesine inilmediğine işaret ediyor. Son günlerde işlem hacmindeki gerileme de yükseliş denemesinin güçlü alımlarla desteklenmediğini ortaya koyuyor.

Aşağıda 0.00000480 ile 0.00000493 dolar aralığı yakın destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan son seanslarda korundu. Fiyatın bu bandın altına inmesi halinde 0.00000450 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Kısa vadede piyasanın odağında, borsalara giren yüksek SHIB miktarının satışa dönüşüp dönüşmeyeceği yer alıyor.