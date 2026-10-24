BNB güçlü kalırken SHIB, DOGE ve XRP’de satış baskısı sürüyor

Kripto para piyasasında dört büyük varlığın günlük görünümü farklı yönlere işaret ediyor. Shiba Inu, Dogecoin ve XRP’de satış baskısı öne çıkarken, BNB daha yapıcı bir görünüm sergiliyor. Fiyat hareketleri, özellikle kısa vadeli toparlanma denemelerinin çoğu varlıkta kalıcı bir ivmeye dönüşmediğini gösteriyor.

Shiba Inu ve Dogecoin’de zayıf seyir sürüyor

Shiba Inu 0.00000508 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, son toparlanma denemesini koruyamadı ve günlük grafikte aşağı yönlü baskı altında kaldı. Kısa vadede 0.00000530 ile 0.00000550 dolar aralığı öne çıkan direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın aşılması halinde 0.00000580 ve ardından 0.00000600 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Buna karşılık 0.00000500 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu eşiğin altına inilmesi halinde 0.00000470 ve 0.00000450 dolara doğru yeni bir geri çekilme yaşanabilir. RSI göstergesinin 50 seviyesinin altında kalması, satıcıların kısa vadede üstünlüğünü koruduğuna işaret ediyor. İşlem hacmindeki yavaşlama da alıcıların güçlü bir dönüş sergileyemediğini ortaya koyuyor.

Shiba Inu’da yakın hareketli ortalamaların yeniden aşılması ve bunun daha güçlü hacimle desteklenmesi, kısa vadeli görünümde ilk toparlanma sinyalini verebilir.

Dogecoin ise 0.07958 dolar çevresinde işlem görüyor ve 2025 boyunca süren düşüş eğilimini henüz kıramadı. 0.1000 dolar yakınında gelen son reddedilme, aşağı yönlü yapıyı güçlendirdi. 0.0850 ile 0.0880 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkarken, bu bandın üzerine yerleşilmesi halinde 0.0920 dolar seviyesi test edilebilir.

Aşağıda 0.0780 ve 0.0750 dolar seviyeleri ilk destekler olarak izleniyor. Bu alanın kaybedilmesi durumunda 0.0700 dolara doğru baskı artabilir. RSI nötr bölgenin alt kısmında kalırken, işlem hacmindeki düşüş piyasa katılımcılarının temkinli davrandığını gösteriyor.

XRP’de 1.38 doların altı baskıyı artırıyor

XRP 1.3045 dolar civarında işlem görüyor. Ağustos ayında 1.00 dolar çevresindeki diplerden gelen toparlanmaya rağmen varlık son dönemde ivmesini koruyamadı. Fiyatın uzun vadeli düşen hareketli ortalamanın bulunduğu 1.38 doların altında kalması, alıcılar açısından önemli bir zorluk yaratıyor.

Kısa vadede 1.35 dolar ile 1.38 ve 1.40 dolar aralığı direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.45 ve 1.50 dolara doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ancak bunun için daha güçlü hacim ve günlük kapanışlar gerekiyor.

XRP’de alıcılar denge kurmaya çalışsa da 1.38 ile 1.40 dolar bandı geri alınmadıkça kısa vadeli görünüm temkinli kalıyor.

Aşağı yönlü senaryoda 1.30 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 1.25 ve 1.20 dolar bölgeleri gündeme gelebilir. Satışların hızlanması durumunda 1.10 ile 1.15 dolar bandı bir sonraki destek alanı olabilir.

BNB diğer büyük varlıklardan ayrışıyor

BNB 743.70 dolar civarında işlem görüyor ve diğer bazı büyük kripto paralardan farklı olarak uzun vadeli trend göstergelerinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ağustosta 580 dolar civarından başlayan yükseliş, eylül sonu ve ekim başında 800 dolar bölgesine kadar taşınmıştı. Sonrasında gelen kar satışları fiyatı 720 dolar civarına çekti.

Şu aşamada 750 ile 760 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde 780 ve 800 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 730 dolar ile 710 ve 720 dolar bandı ilk destek bölgesi olarak izleniyor. RSI göstergesinin 50 seviyesine yakın seyretmesi, alıcılar ile satıcılar arasında görece dengeli bir tabloya işaret ediyor.