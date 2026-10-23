Ripple yöneticisi, XRPL büyürse XRP talebinin artacağını söyledi

Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu David Schwartz, XRP Ledger’ın finansal uygulamalarda daha geniş kullanım kazanmasının zamanla XRP talebini ve fiyatını destekleyebileceğini söyledi. Schwartz, ağın başarısının yerel varlığa kayda değer bir katkı sunmadığı bir senaryonun düşük olasılık taşıdığını belirtti.

XRPL ile XRP arasındaki bağ

Schwartz, X üzerindeki son değerlendirmesinde, XRP Ledger’ın güçlü bir finansal altyapıya dönüşmesi halinde XRP’nin bundan ayrı kalmasının zor göründüğünü ifade etti. Ona göre XRPL finans alanında geniş ölçekte benimsenirse, ağın yerel varlığı olan XRP’nin talep ve değer bakımından bundan pay almaması pek olası görünmüyor.

David Schwartz, XRPL’nin finansal uygulamalarda çok başarılı olup XRP’nin yüksek talep ve değere ulaşmadığı bir dünyanın kendisine göre pek olası görünmediğini kaydetti.

David Schwartz, Ripple’da uzun süredir teknik liderlik üstlenen ve XRP Ledger’ın ilk mimarları arasında yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Açıklamaları, XRPL kullanımının artmasının XRP’ye otomatik olarak fayda sağlayıp sağlamayacağı yönündeki tartışmaların yeniden öne çıkmasına yol açtı.

XRP’nin ağ içindeki işlevi

Schwartz, XRP’nin ağ içinde bazı yapısal avantajlara sahip olduğunu vurguladı. XRP, XRP Ledger üzerindeki tek yerel ve karşı taraf riski taşımayan varlık konumunda bulunuyor. Bu özellik, varlığın herhangi bir üçüncü taraf ihraççısına bağlı olmadan çalıştığı anlamına geliyor.

Bunun yanında XRP, ağdaki işlem ücretlerinin ödenmesinde ve hesap rezervlerinin tutulmasında zorunlu bir unsur olarak kullanılıyor. Schwartz, bu unsurların uzun vadede talep ve değer oluşumunu destekleyebileceğini ifade etti.

Schwartz, işlem ücretleri ile hesap rezervi gereksiniminin XRP için kullanım alanı yarattığını ve bu unsurların talep tarafını güçlendirebileceğini vurguladı.

Bitcoin senaryosunda da rol sürebilir

Schwartz, tartışmada varsayımsal bir senaryoya da değindi. Küresel ölçekte baskın tek mutabakat varlığının Bitcoin olduğu bir düzende bile XRP’nin tamamen devre dışı kalmayacağını savundu. Ona göre XRPL başarılı olursa, ağ üzerinde birden fazla sarılmış ya da köprülenmiş Bitcoin sürümü bulunabilir.

Bu durumda XRP, söz konusu farklı Bitcoin temsilleri arasında köprü işlevi üstlenerek değer yakalayabilir. Schwartz, bu nedenle Bitcoin kullanımının yaygınlaşmasının tek başına XRP’nin işlem akışındaki rolünü ortadan kaldırmayacağını dile getirdi.

Schwartz’un değerlendirmeleri, XRPL ekosisteminde büyümenin yalnızca ağ kullanım verileriyle sınırlı kalmayıp yerel varlığın ekonomik konumunu da etkileyebileceği yönündeki görüşleri yeniden gündeme taşıdı.