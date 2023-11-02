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Boğanın Yıldızı Olması Beklenen Altcoin’de Baş Geliştirici Konuştu! Artık Karmaşaya Yer Yok!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB) ekosisteminde Shib Name Service (SNS) başlatıldı.
  • SNS, kullanıcıların okunabilir Shibarium cüzdan adresleri oluşturmalarına yardımcı oluyor.
  • Shytoshi Kusama ve ekibi Shibdentity'nin gelişimine vurgu yaptı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:30
2 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Shiba Inu’nun (SHIB) baş geliştiricisi Shytoshi Kusama tarafından yapılan açıklamada Shib Name Service’in başlatıldığı bildirilmişti. 31 Ekim’de yapılan açıklama yatırımcıların ilgisini çekse de şimdilik büyük bir etki yaratamamış görünüyor.

Shiba Inu Geleceği

SNS’ten kısaca bahsetmemiz gerekirse kullanıcıların, Shibarium cüzdanlarını insanlar tarafından okunabilir adreslere dönüştürmesine yardımcı olan, merkezi olmayan bir hizmet olarak tanımlanabilir. Kusama ise tanımlamayı şu şekilde yapıyor:

Artık karmaşık Shibarium adresleri arasında gezinmek zorunda kalmayacaksınız. Bunun yerine, arkadaşlarınıza ve kişilerinize benzersiz Shib adlarını kullanarak token gönderebilirsiniz. Örneğin, 0xCD4C526E9981d690472d1cB85F2ddf08451C4673 gibi uzun ve kafa karıştırıcı bir cüzdan adresi yerine “bob.shib” adresine token gönderebilirsiniz.

Kusama bir açıklama daha yaptı. Yaptığı açıklamada kısa süre önce başlatılan Shibarium Layer 2 (L2) ağında gerçekleştirilen yeniliğin, ağda işlem gerçekleştiren adresler arasında token taşıma ve protokolde bulunan merkezi olmayan uygulamalar (dApps) arasındaki etkileşime katkı sağlayabileceğini belirtti.

Ayrıca SNS, Shiba Inu için bir yeniliğin parçası da olacak. Merkeziyetsiz bir kimlik platform olması amaçlanan “Shibdentity” ismi verilen geniş bir planın parçası olması hedefleniyor. Shibdentity aracılığıyla kullanıcılar dijital kimliklerini takip edebilecek ve Shiba Inu ekosistemi sınırları içerisinde daha güvenli dolaşım sağlayabilecekler.

SHIB Fiyat Grafiği

Bu durum Shiba Inu ekosisteminde yeni bir kapı araladı. Buna rağmen ağın yerel coin’i olan SHIB haberlere olumlu tepki veremese de genel piyasa yükselişinin de etkisiyle bir miktar yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi. Elde edilen verilerine göre, yazım saati itibariyle SHIB 0,0000080 dolar işlem görüyordu.

SHIB’in günlük grafiklerinde yapılan incelemeler, spot trader’lar arasında birikimin devam ettiğine işaret etti. Yazım saati itibariyle, SHIB’nin temel momentum göstergeleri kendi nötr çizgilerinin üzerinde bulunuyordu ve yukarı yönlü eğilim gösterdi. Bu durum aşırı alım baskısının varlığını koruduğunu gösteriyordu.

Bir kaç gün önce aşağı yönlü bir yapı sergileyen SHIB grafiklerinde şimdilik ayıların piyasa kontrolünden uzaklaştığı ve boğaların yeniden güç kazandığı görülüyor. Bu gibi durumlarda SHIB için yükselişin devam edebileceği öngörülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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