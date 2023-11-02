  Bu Altcoin’in Fişi Çekildi! Milyar Dolarlık Finans Devlerinin Kurduğu Kripto Para Borsasından Flaş Karar!

Geleneksel finansın dev şirketlerinin kripto para dünyasına dahil oluşlarının en önemli göstergesi olan kripto para borsası EDX Markets, Bitcoin Cash (BCH) için sürpriz bir karar aldı. Kripto para borsası en büyük Bitcoin (BTC) hard fork’u için desteğini sonlandırdığını açıkladı.

Bitcoin Cash’in Fişini Çekildi: Geriye BTC, ETH ve LTC Kaldı

Arkasında Charles Schwab, Fidelity ve Citadel Securities gibi büyük şirketlerin olduğu ve Eylül 2022’de başlatılan kripto para borsası EDX Markets sürpriz bir kararla BCH desteğini sonlandırdı. Digitalasset’in haberine göre milyar dolarlık finans devlerinin kurduğu kripto para borsası artık BCH için destek sunmayacak.

Kripto para borsası şu anda sadece başta BTC olmak üzere, altcoin kralı Ethereum (ETH) ve popüler altcoin’lerden Litecoin (LTC) için destek sunuyor.

Geleneksel Finans Şirketlerinin Kripto Para Borsası

EDX Markets, geleneksel finans şirketlerinin kripto paralar konusunda oluşan yoğun talebi karşılamak adına somut adımlar atmaya başlamaları konusunda öne çıkan en büyük adımlardan biri. İçinde Charles Schwab, Fidelity ve Citadel Securities gibi şirketlerin olduğu bir konsorsiyum Eylül 2022’de yaptığı açıklamayla kripto para borsasını resmen duyurmuştu.

Yüksek likidite, üstün güvenlik özellikleri ve hızlı işlem gücüyle ön planda olacağı iddia edilen EDX Markets, ABD’deki kurumsal şirketlerin yanı sıra bireysel yatırımcılar tarafında da kullanılabiliyor. EDX Markets borsası birçok piyasa yapıcıdan aldığı likiditeyi kullanıcılarına sunarken yanlış anlaşılmaları azaltmayı ve şeffaflık oranını artırma hedefiyle hareket ediyor.

Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital ve Virtu Financial tarafından desteklenen ve fiyat keşfi konusunda verilen güçlü taahhüt ile öne çıkan EDX Markets, tüm bu yönlerle diğer kripto para borsalarından ayrıldığını savunuyor.