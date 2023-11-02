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  •   Solana İçin Uyaran Usta Analist: Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek

Solana İçin Uyaran Usta Analist: Bu 2 Altcoin Parlamaya Devam Edecek

Özet

  • Kripto analisti Pentoshi, XRP'nin 0,548 dolar direncini aşmasının ardından 0,64 dolara doğru yükselmesini bekliyor.
  • Solana için uyaran analist, SOL'daki kutlamaların artmış olmasının düşüşün habericisi olabileceğini söyledi.
  • Dahası analist izleme listesindeki AAVE'de 115 dolara varan bir yükseliş öngörüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
2 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

2021’deki boğa piyasasının ortasında Bitcoin’in (BTC) hangi seviyeden zirveyi göreceğini öncesinden vermesiyle tanınan tecrübeli kripto para analisti Pentoshi, XRP için beklentisini paylaştı. Analist ayrıca izleme listesinde bulunan Solana (SOL) ve Aave (AAVE) için de görüşlerini paylaştı.

Pentoshi’nin Öngörüsüne Göre XRP’nin İlk Ziyaret Edeceği Seviye 0,64 Dolar

Tecrübeli kripto para analisti Pentoshi, kişisel X (eski adıyla Twitter) XRP‘nin 0,548 dolardaki önemli direnç seviyesini aşmasının ardından yükselişe geçtiğini söyledi. Analiste göre XRP’nin 0,548 dolar seviyesindeki engeli aşması 0,64 dolar doğru yükselişin önünü açmış durumda.

Sevilen altcoin’lerden XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,18 yükselişle 0,6071 dolardan işlem görüyor.

Analistin Radarındaki Diğer Altcoin’ler

Öte yandan Pentoshi Layer 1 protokolü Solana‘ya yönelik beklentisini güncelledi. Analiste göre boğalar SOL’un son zamanlardaki büyük rallisini kutlamakla meşgul ve bu kulamalar ona altcoin’in her an geri çekilebileceğini söylüyor:

Zaman çizelgesi bu konuda biraz karmaşık hale gelmiş olsa de muhtemelen mor kutu civarlarında yerel zirve yapacak ve geri çekilecektir.

Analistin SOL grafiğine bakıldığında 38,7 dolar civarında dirençle karşılanmasını beklediği görülüyor. Dev altcoin bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 9,76 yükselişle analistin beklediği tepe seviyenin üzerinde, 42 dolardan el değiştiriyor. Bu durum altcoin’in direnç aralığının üzerine çıktığını gösteriyor.

Pentoshi’nin radarındaki üçüncü altcoin ise Ethereum (ETH) tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) kredi protokolü Aave‘nin yönetişim token’i AAVE. Analiste göre AAVE 90 dolar direncini aşmayı başarması halinde büyük bir çıkış rallisi yapacak:

AAVE muhtemelen biraz daha konsolide olacak. 90 doların üzerinde olacak bir kırılma muhtemelen 112-1115 doları getirecek. Şimdilik bu seviyelerin kilidini açan direnç seviyesinin altında işlem görüyor.

AAVE, şu anda son 24 saatte yüzde 21,57 yükselişle 98,92 dolardan işlem görüyor. Bu, altcoin‘in analistin işaret ettiği direnç seviyesinin üzerine çıktığı ve 112-115 doların yoluna düştüğünü anlamına geliyor.

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