Coinbase tarafından bu altcoin neden ve nasıl desteklenecek? Verilen müjdenin altcoin fiyatına nasıl bir etkisi oldu?

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Kripto paralar için son derece hareketli bir gün yaşanıyor. Bitcoin yeniden 20.000 doların altına düştü ve altcoinler eriyor. Fakat Coinbase tüm bu kaosun ortasında bu altcoini destekleyeceğini açıkladı. Daha önce bildirdiğimiz üzere Coinbase borsası Web3 hedefleri sebebiyle kendi harici cüzdanını tasarlamıştı. Bu cüzdan Metamask gibi tarayıcıya eklenerek farklı internet sitelerine bağlanabiliyor.

Coinbase’in Destekleyeceği Altcoin

Solana, Coinbase cüzdanı tarafından desteklenmeye başlanacak. Oldukça yüksek bir hızla hizmet veren Solana (SOL) ciddi miktarda geliştiriciye ev sahipliği yapıyor. NFT satış hacmi bakımından da Ethereum’un hemen ardından ikinci sırada geliyor.

Ürün Yönetimi Direktörü Sid Coelho-Prabhu ve Ürün Müdürü Jeff şunları söyledi;

“Coinbase Cüzdan mobil uygulamasını daha sezgisel ve görsel olarak çekici olacak şekilde tamamen yeniden tasarladık. Artık Solana’yı da destekliyor olacağız”.

Özellikle DeFi platformlarının Coinbase cüzdan sahiplerine böylece açılmasıyla daha fazla yatırımcı Coinbase cüzdanını kullanmaya başlayabilir. Solana, Phantom gibi birkaç cüzdan uygulamasına sahip ancak yatırımcılarına istediğini veren ve profesyonel bir alternatif bulunmuyor. Coinbase, attığı son adımla birlikte bu ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

Coinbase Cüzdanı

Tek yenilik Solana desteği değil. Coinbase için karanlık modun geldiği müjdesi de dakikalar önce aynı blog gönderisinde paylaşıldı. 2021’de Google Chrome ve Brave gibi Chromium tarayıcıları için bir tarayıcı uzantısı olan Coinbase Cüzdan uzantı tanıtılmıştı. Cüzdanın güncel özellikleri ise şöyle;

NFT koleksiyonu: Ethereum, Solana ve Polygon NFT’lerinin taban fiyatları görülebiliyor ve kolayca transfer yapabiliyorsunuz.

koleksiyonu: Ethereum, Solana ve Polygon NFT’lerinin taban fiyatları görülebiliyor ve kolayca transfer yapabiliyorsunuz. Solana desteği: SOL ve SPL tokenlerini gönderme, alma ve saklama desteğiyle, çok zincirli web3’e hazırlık.

DeFi portföyü: Ana ekrandaki yeni DeFi sekmesi, Ethereum ağındaki DeFi etkinliğinizi, mevduatlarınızı ve bakiyelerinizi görüntülemenizi kolaylaştırır.

Fiyat çizelgeleri

25 dil desteği

Coinbase, Web3’ün gelecekte çok ciddi büyüme göstereceğine inanıyor. Aynı şekilde Solana’nın ucuz, hızlı ve ölçeklenebilir yapısı sebebiyle bu kategoride önemli bir pay almasını umuyor. Haberin Solana fiyatına şimdilik herhangi bir etkisi olmadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.