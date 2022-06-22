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Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!

Kripto güvenlik ve cüzdan firması olan Ledger NFT alanına giriş yapacağını ve güvenliğe önem vereceğini, yaptığı açıklamayla duyurdu.
21:30
22 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ledger, İşletmeler için NFT pazar yeri ve hizmet platformunu başlattı. Ledger, cüzdanlarıyla tanınan kripto donanım firması, NFT’lerin alım, satım ve oluşturmasını daha güvenli hale getirmeye çalışıyor.

Kripto donanım ve güvenlik firması Ledger, Çarşamba günü NFT.NYC’deki Ledger Op3n konferansında yaptığı açıklamada, şirketler için NFT pazar yeri ve Web3 hizmetleri platformu başlattığını duyurdu. Ledger ayrıca Web3 eğitimi ve güvenliğine odaklanan bir dizi başka ürün de sunuyor.

İçerik Rehberi

Ceo’dan Açıklama

Şirketin NFT pazarı olan Ledger Market, güvenlik ve şeffaflığa öncelik veriyor. Ledger CEO’su Pascal Gauthier‘e göre, NFT yatırımcılarının dolandırıcılıklardan kaçınmasına yardımcı olan bir süreç açık imza uygulaması.

Ledger Market, varlıklarını piyasada listelemek için LVMH’nin Tag Heuer, NFT koleksiyonu DeadFellaz ve Brick/Babylon gibi markalarla ortaklık kuruyor.

Ledger ayrıca şirketlerin Web3 projelerini ölçeklendirebilecekleri ve NFT alanına güvenli bir şekilde geçebilecekleri bir platform olan Ledger Enterprise Create’i piyasaya sürüyor.

Gauthier, CoinDesk’e web yöneticileri ve teknolojiyle ilgili taraflar arasında şeffaflık eksikliği ile Herkesin 2000’lerde web siteleri oluşturuyormuş gibi NFT’ler kurduğuna dair açıklamada bulundu. Ledger Enterprise Create’in “markaların ve yaratıcıların tamamen kontrol altında olmasına” izin vereceğini umuyor.

Gauthier yaptığı açıklamada şunu söyledi:

“Ledger’da yapmak istediğimiz, yaratıcılara ve markalara NFT yolculukları boyunca eşlik etmek ve NFT’nin basılmasından dağıtıma üretime kadar tüm yığını güvence altına almak”

Gauthier’e göre, Ledger’ın günlük 2 milyon aktif kullanıcısı var ve dünya çapındaki dijital varlıkların %20’sinden fazlası bu teknoloji tarafından korunuyor. Şirket, 2014 yılında bitcoin odaklı olarak piyasaya çıktı ve şimdi son ürün geliştirmeleriyle Web3 alanına giriyor. Mayıs ayında, kullanıcıların Web3 uygulamalarına bağlanması için bir donanım cüzdanı olan Ledger Connect’i piyasaya sürdü.

Ancak Web3’ü harekete geçirmeden önce Gauthier, kullanıcıların çeşitli teknolojileri ve bunları nasıl kullanabileceklerini anlamalarına yardımcı olmanın Ledger’ın işi olduğunu belirtti.

Ledger’ın, NFT ödüllü Web3 odaklı, öğrenmeyi öğrenme odaklı bir oyun olan Ledger Quest‘i ve kullanıcıların blockchain teknolojisi ve güvenlik anlayışlarını genişletmeleri için bir eğitim platformu olan Ledger Academy’yi başlatmasının nedenlerinden biri de budur.

Ledger ayrıca Mike Shinoda, Deadfellaz, Dan Held ve Bobby Hundreds gibi ünlülerden oluşan bir Pro Team’in topluluklarını Web3’te eğiterek şirketin elçileri olacaklarını duyuruyor.

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