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Dakikalar önce yapılan açıklamaya göre çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından kullanılan 2 borsaya para cezası verildi. Bu borsaların ilgili bölgede faaliyet göstermesi de yasaklandı. Peki kripto para borsaları neden ceza aldı? Hangi kripto para borsalarına yaptırım uygulanıyor?

Kripto Para Borsasına Ceza

KuCoin ve ByBit borsaları Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından cezalandırıldı. ByBit 2,5 milyon Kanada doları ceza alırken KuCoin 2 milyon Kanada doları ceza aldı. Kayıt görüşmeleri devam ederken artık Ontario sakinlerine bu 2 borsa hizmet veremeyecek.

Ontario SEC’i şunları söyledi;

“Bybit ve KuCoin, hem kayıtsız kripto para yatırım platformları işletiyor hem de Ontario yatırımcılarının bir izahname veya izahname gerekliliklerinden herhangi bir muafiyet olmaksızın menkul kıymet alıp satmalarına izin verdi”.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Uygulama Direktörü Jeff Kehoe şunları söyledi;

“Ontario’da faaliyet göstermek isteyen yabancı kripto para yatırım platformları kurallara göre oynamalı veya yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalmalıdır. Bugün açıklanan sonuçlar, Ontario menkul kıymetler yasasına uymamayı tolere etmeyi reddettiğimizin açık bir göstergesi olarak hizmet etmelidir”.

OSC, KuCoin‘in Ontario’nun sermaye piyasalarına katılımını kalıcı olarak yasaklayan ve KuCoin’in 2.000.000 Kanada Doları tutarında bir idari para cezası ve OSC’nin soruşturmasının masrafları için 96.550,35 ABD Doları tutarında bir idari para cezası ödemesini gerektiren karar resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Kanada ve Kripto Para Borsaları

Bybit, OSC’nin yaptırım eylemine yanıt verdi, açık bir diyalog sürdürdü, istenen bilgileri sağladı ve kayıt tartışmalarına katılmayı taahhüt etti. Bir uzlaşma anlaşmasının parçası olarak, Bybit 2.468.910 ABD dolarını ödedi. Ayrıca OSC’nin soruşturmasının maliyetine 10.000 ABD doları daha ödedi. Bybit ayrıca, faaliyetlerini uyumlu hale getirmek için adımlar atmaktan firmayı sorumlu tutan OSC’ye bir taahhütte bulundu.

Buna ek olarak, kayıt görüşmeleri devam ederken, Bybit, Ontario’da ikamet edenler için yeni hesapları kabul etmeyeceğini, Ontario yatırımcıları tarafından tutulan mevcut hesaplara yeni ürünler teklif etmeyeceğini veya Ontario’da ikamet edenleri hedefleyen herhangi bir pazarlama ve promosyon faaliyetinde bulunmayacağını da taahhüt etti. Yani KuCoin kalıcı ve ByBit geçici olarak bölgede yasaklanmış oldu. Daha önce Binance borsası da benzer sorunları bölgede yaşamıştı.

Yukarıdaki tabloda bölgede “izinli” faaliyet gösteren kripto para şirketlerini görüyorsunuz.