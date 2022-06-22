X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Sıcak Gelişme: 2 Dev Kripto Para Borsasına Ceza!

İki kripto para borsasına para cezası veren bölge SEC'i şimdi diğer kripto para şirketlerini kendilerine başvurmaya çağırıyor.
21:39
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dakikalar önce yapılan açıklamaya göre çok sayıda kripto para yatırımcısı tarafından kullanılan 2 borsaya para cezası verildi. Bu borsaların ilgili bölgede faaliyet göstermesi de yasaklandı. Peki kripto para borsaları neden ceza aldı? Hangi kripto para borsalarına yaptırım uygulanıyor?

Kripto Para Borsasına Ceza

KuCoin ve ByBit borsaları Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu tarafından cezalandırıldı. ByBit 2,5 milyon Kanada doları ceza alırken KuCoin 2 milyon Kanada doları ceza aldı. Kayıt görüşmeleri devam ederken artık Ontario sakinlerine bu 2 borsa hizmet veremeyecek.

Ontario SEC’i şunları söyledi;

Bybit ve KuCoin, hem kayıtsız kripto para yatırım platformları işletiyor hem de Ontario yatırımcılarının bir izahname veya izahname gerekliliklerinden herhangi bir muafiyet olmaksızın menkul kıymet alıp satmalarına izin verdi”.

Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu Uygulama Direktörü Jeff Kehoe şunları söyledi;

“Ontario’da faaliyet göstermek isteyen yabancı kripto para yatırım platformları kurallara göre oynamalı veya yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalmalıdır. Bugün açıklanan sonuçlar, Ontario menkul kıymetler yasasına uymamayı tolere etmeyi reddettiğimizin açık bir göstergesi olarak hizmet etmelidir”.

OSC, KuCoin‘in Ontario’nun sermaye piyasalarına katılımını kalıcı olarak yasaklayan ve KuCoin’in 2.000.000 Kanada Doları tutarında bir idari para cezası ve OSC’nin soruşturmasının masrafları için 96.550,35 ABD Doları tutarında bir idari para cezası ödemesini gerektiren karar resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Kanada ve Kripto Para Borsaları

Bybit, OSC’nin yaptırım eylemine yanıt verdi, açık bir diyalog sürdürdü, istenen bilgileri sağladı ve kayıt tartışmalarına katılmayı taahhüt etti. Bir uzlaşma anlaşmasının parçası olarak, Bybit 2.468.910 ABD dolarını ödedi. Ayrıca OSC’nin soruşturmasının maliyetine 10.000 ABD doları daha ödedi. Bybit ayrıca, faaliyetlerini uyumlu hale getirmek için adımlar atmaktan firmayı sorumlu tutan OSC’ye bir taahhütte bulundu.

Buna ek olarak, kayıt görüşmeleri devam ederken, Bybit, Ontario’da ikamet edenler için yeni hesapları kabul etmeyeceğini, Ontario yatırımcıları tarafından tutulan mevcut hesaplara yeni ürünler teklif etmeyeceğini veya Ontario’da ikamet edenleri hedefleyen herhangi bir pazarlama ve promosyon faaliyetinde bulunmayacağını da taahhüt etti. Yani KuCoin kalıcı ve ByBit geçici olarak bölgede yasaklanmış oldu. Daha önce Binance borsası da benzer sorunları bölgede yaşamıştı.

Yukarıdaki tabloda bölgede “izinli” faaliyet gösteren kripto para şirketlerini görüyorsunuz.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Binance Attığı Adımla Bitcoin Yatırımcısını Sevindirecek Gibi Duruyor!
Binance Attığı Adımla Bitcoin Yatırımcısını Sevindirecek Gibi Duruyor!
Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!
Son Dakika: Coinbase 5 Altcoin Daha Listeleyecek! Kripto Para Yüzde 56 Yükseldi!
Son Dakika: FED Başkanından Kripto Para Açıklaması! Bitcoin Neden Düşüyor?
Son Dakika: FED Başkanından Kripto Para Açıklaması! Bitcoin Neden Düşüyor?
Son Dakika: Coinbase 6 Altcoin Listeleyecek! Yüzde 76 Yükseldi!
Son Dakika: Coinbase 6 Altcoin Listeleyecek! Yüzde 76 Yükseldi!
Son Dakika: Dogecoin (DOGE) Bu Gelişmeyle Yükseliyor! Bitcoin 21.600 Dolar!
Son Dakika: Dogecoin (DOGE) Bu Gelişmeyle Yükseliyor! Bitcoin 21.600 Dolar!
Kripto Para Borsalarına Erişim Sorunu Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Kripto Para Borsalarına Erişim Sorunu Yaşanıyor! Neler Oluyor?
Son Dakika: Yeni Bitcoin ETF Geliyor! Sadece Saatler Kaldı, Bu Hepsinden Farklı!
Son Dakika: Yeni Bitcoin ETF Geliyor! Sadece Saatler Kaldı, Bu Hepsinden Farklı!
Celsius’un Ardından Bu Dev Borsa da Duraklatma Kararı Aldı!
Celsius’un Ardından Bu Dev Borsa da Duraklatma Kararı Aldı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!
Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022