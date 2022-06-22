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  •   Do Kwon’dan Terra Luna Hakkında Umut Dolu Açıklamalar Geldi!

Do Kwon’dan Terra Luna Hakkında Umut Dolu Açıklamalar Geldi!

Geçtiğimiz bahar ayında kripto düşüşünü tetikleyici olarak kabul edilen Terra Luna olayının baş kahramanı Do Kwon açıklamalarda bulundu.
22:45
22 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terraform Labs CEO’su Do Kwon, bugün, selefinin Mayıs ayındaki çöküşünün ardından Terra blok zincirini yeniden inşa etme çabalarına duyduğu güveni dile getirdi.

Terraform Labs CEO’su Do Kwon, The Wall Street Journal’a Çarşamba günü yayınlanan bir röportajda, şirketin eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etme yeteneğine “büyük güven duyduğunu” söyledi.

Her Şey Yeniden Başlıyor

Kwon’un Terra blok zincirini yeniden başlatma ve yeni bir token oluşturma önerisi, Terraform Labs’ın Luna yönetişim tokeninin sahipleri arasında yaptığı oylamanın ardından Mayıs ayı sonlarında kabul edildi. Oylar, Terra adlı yeni blok zincirinin yaratılmasının yolunu açarken, eski sürüm Terra Classic olarak yeniden adlandırıldı.

Kwon şu açıklamayı yaptı;

“Birçok inşaatçı, uygulamalarını yeni zincirde yeniden başlatma sürecinde”

Uzmanlar tarafından daha önce bildirildiği gibi, Terra ekosistemi, hem UST stablecoinin hem de Terra’nın yerel varlığı Luna’nın değerinin keskin bir şekilde düşmesiyle Mayıs ayı başlarında dramatik bir şekilde çöktü. Ortaya çıkan piyasa kaosu, daha geniş makroekonomik kargaşanın ortasında gerçekleşti ve son haftalarda görülen kripto piyasasında devam eden oynaklık için zemin hazırladı.

Kwon açıklamalarına şunları ekledi;

”Terra krizi tarafından yıkıldım. Etkilenen tüm ailelerin kendilerine ve sevdiklerine baktığını umuyorum”

Çöküşün ardından Kwon ve Terraform Labs, onları kayıt dışı menkul kıymetler satmak ve TerraUSD (UST) stablecoin ve ilgili token LUNA’nın istikrarı hakkında yanlış beyanda bulunmakla suçlayan bir toplu davayla karşı karşıya kaldı. Davada adı geçen diğer sanıklar Jump Crypto, Jump Trading ve Three Arrows Capital.

Suçlama Kapsamı Genişliyor

Kwon ve şirket, savcıların Terra geliştiricilerinin ülkeyi terk etmesini yasakladığı Güney Kore’de devam eden başka bir davanın konusu.

WSJ tarafından bildirildiği üzere kripto topluluğundaki bazı kişiler Kwon’u sofistike bir dolandırıcılık yapmakla suçladı. Swan Bitcoin‘in CEO’su Cory Klippstein, WSJ’nin aktardığına göre Kwon’u “dolandırıcı” olarak nitelendirdi.

Kwon, “dayanıklılığına ve değer teklifine inandığı” için UST adına kendinden emin bahisler ve açıklamalar yaptığını söyleyerek bu açıklamayı reddetti.

Kwon son olarak şunları söyledi;

 “O zamandan beri bu bahisleri kaybettim, ancak eylemlerim sözlerime %100 uyuyor, Başarısız olmak ile sahtekarlık yapmak arasında fark vardır.”

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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