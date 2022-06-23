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CNBC’den Bitcoin İçin Korkutan Analiz: “Tom DeMark” İndikatörü!

Kripto para piyasası karanlık bir dönemden geçerken, uzmanlar da Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gidebileceğini tahmin etmek için  farklı yöntem ve teoriler kullanıyor.
10:00
23 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası karanlık bir dönemden geçerken, uzmanlar da Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gidebileceğini tahmin etmek için  farklı yöntem ve teoriler kullanıyor.

Tom DeMark Göstergesi: Bitcoin, Yapısal Zarar Aldı

CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bitcoin‘in (BTC) önümüzdeki birkaç ay içinde bir ralli yaşayabileceğini, ancak eski zirvelerine ulaşmasının yıllar alabileceğini söyledi.  Tom DeMark modeline dikkat çeken analist ilginç bir yaklaşımda bulundu. Gerek kripto para analizi yaparken gerekse kısa vadede al sat yaparken faydalanmak için kullanılan pek çok gösterge mevcut. Bu göstergelerden en çok kullanılanlardan bir tanesi ise Tom DeMark göstergesi. Cramer şu açıklamayı yaptı:

DeMark’a göre, bu kadar sert bir düşüş yaşadığınızda, söz konusu varlık genellikle ”yapısal zarar” görüyor. Uzun vadeli düşünüyorsanız, DeMark, Bitcoin’in eski zirvelerine yaklaşmasının uzun yıllar, hatta on yıllar alabileceğini söylüyor. Yeni zirveleri bir daha görmememiz mümkün.

 

 Yatırımcıların yüksek enflasyondan endeişe duyması ve Federal Rezerv’in faiz artışları nedeniyle kripto para piyasası zor günler geçiriyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, geçen Kasım ayında ulaştığı en yüksek seviyelerinden büyük oranda düştü ve uzmanlar daha da düşeceğini tahmin ediyor. Crammer’a göre, DeMark modeli, Bitcoin’de zirveleri ve dipleri belirlemesine yardımcı olan 13 adımlı bir alım satım geri sayımına sahip.  DeMark’ın analizine yoğunlaşan Cramer, geçen yılın Nisan ayından bugüne kadar Bitcoin’in günlük grafiğini incelediğini vurguladı. Cramer, grafikte dikkate değer bir noktanın, Bitcoin’in 2020’den bu yana – birkaç ay öncesine kadar – kapanış bazında hiçbir zaman %50’den fazla bir düşüş yaşamadığını söyledi ve şunları ekledi:

Tom Demark indikatörü, Bitcoin’in yıllarca hatta on yıllar boyunca eski zirvesine ulaşamasa bile, önümüzdeki birkaç ay içinde güzel bir rahatlama rallisisi yapabileceğini gösteriyor. Ayı piyasasında dipten alım fırsatını değerlendirebilirsiniz.

CNBC Analisti: Bitcoin Bu Seviyeye Düşebilir

 Jim Cramer, Bitcoin’in (BTC) fiyatının 12.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor.  Programda, Cramer’a Bitcoin’in mevcut seviyeden hangi yöne gidebileceği soruldu. Ünlü isim, bu soruya, ”Sanırım, önümüzde daha çalkantılı bir dönem var. Bitcoin, 12.000 dolara gidiyor” yanıtını verdi Cramer, daha sonra bilançosunda 129.218 BTC biriktiren ve Nasdaq listesinde yer alan yazılım şirketi Microstrategy hakkında açıklamalar yaptı. Şirketin CEO’su Michael Saylor, piyasadaki çöküşe rağmen iyimserliğini koruyor. Saylor, geçenlerde CNBC’de Bitcoin’in şirketi için en iyi yatırım olduğunu ve dipten alım yapmak harika bir fırsat olduğunu iddia etmişti.

Microstrategy, kısa süre önce Silvergate Bank’tan Bitcoin destekli kredi için bir marj çağrısı ile karşı karşıya olduğu ve bir miktar BTC’yi tasfiye etmesi gerekeceği söylentisini yalanladı. Saylor, şirketin Bitcoin satışı yapmayacağını ve kredi için başka teminatlara sahip olduğunu açıkladı. Ancak Cramer, borç veren kurumların kripto marj oranlarını değiştirmesi durumunda Saylor’un “zor durumda olacağını” söyledi.

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