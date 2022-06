Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası durgun bir fiyat hareketi sergilerken, popüler metaverse altcoin’i son iki gün içinde çarpıcı kazançlar elde etti.

SAND, 2 Önemli Ortaklık Duyurdu

The Sandbox (SAND), son 24 saatte %8 artış ile an itibariyle 0.97 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre, mevcut ralli SAND fiyatını 1 doların üzerine taşıyabilir. The Sandbox, NFT NYC konferansının bir parçası olarak New York City’de ses getiren bir etkinlik düzenledikten sonra iki gün içinde hızlı bir şekilde toparlandı. Metaverse sektöründeki en büyük projelerden biri olan SAND, NFT NYC’de kullanıcı sayısını artırmayı amaçlayan bir dizi ortaklık duyurdu. The Sandbox, TIME Magazine’in NFT girişimi olan TIMEPieces ile ortaklık kurduğunu söyledi. Ortaklık kapsamında ikili, TIME’ın The Sandbox’taki arazisinde New York’taki Times Meydanı’na dayalı yeni bir yer inşa edecek.

SAND ayrıca, Ethereum tabanlı artırılmış gerçeklik projesi metaverse Over ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu. Sandbox, kullanıcı sayısını artırmak için New York’ta büyük bir stand kurdu. SAND, Snoop Dogg, The Walking Dead ve daha yakın zamanda Lionsgate Studios dahil olmak üzere birçok büyük isim ile projelere imza attı. Metaverse platformu ayrıca, Kasım ayında başlayacak olan bir oyna-kazan girişimi olan The Sandbox Alpha’nın lansmanını duyurdu.

Metaverse, Gelecek Vaat Ediyor

New York’taki NFT konferansı sonucu ortaya çıkan ”Hype”, bazı NFT projelerinde işlem hacimlerini artırdı. Doodles, projenin devamı olan Doodles 2’yi duyurmasının ardından günlük hacimlerde yaklaşık %400’lük bir artış gördü. Kripto para piyasası ciddi bir testten geçerken, NFT fiyatları da ciddi şekilde düştü. Ancak, New York’taki etkinlik sektörün tekrar sesinin duyulmasında etkili oldu. Bored Apes ve CryptoPunks gibi önde gelen projeler büyük fiyat kayıpları kaydetmiş olsalar da, kripto piyasasına kıyasla hala nispeten istikrarlı fiyat hareketi sergiliyorlar.

2021 yılının ikinci yarısından itibaren kripto para sektörüne damga vuran projeler Metaverse projeleri oldu. Decentraland’den sonra en çok dikkat çeken proje olan The Sandbox, yatırımcıların odak noktası oldu. Bir yatırım bankacılığı şirketi olan Citibank, birçok değişken faktörü göz önünde bulundurarak metaverse sektörününe dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Citibank metaverse sektörünün 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar ile 13 trilyon dolar arasında büyüyebileceğini tahmin ediyor. Metaverse kullanıcılarının sayısı ise beş milyara ulaşabilir. Bu nedenle, SAND gibi metaverse tabanlı altcoin’ler uzun vadede gelecek vaat ediyor.