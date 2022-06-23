Pandemi döneminde birçok kişinin alternatif yatırım araçlarına ve yeni tasarruf yöntemlerine yönelmesi sonucu kripto para yatırımcılarının da sayısı artış kaydetti. Ancak, yasa dışı faaliyetler de zirveye ulaştı.

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Pandemi döneminde birçok kişinin alternatif yatırım araçlarına ve yeni tasarruf yöntemlerine yönelmesi sonucu kripto para yatırımcılarının da sayısı artış kaydetti. Ancak, yasa dışı faaliyetler de zirveye ulaştı.

Dogecoin, Birçok Ciddi Suçta Kullanılıyor

Elliptic tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, teröristler ve çeşitli suçlu kişi ve kuruluşlar Dogecoin (DOGE) kullanıyor. Blockchain analiz firmasının yeni bir raporuna göre, DOGE dünya çapında giderek artan bir şekilde bir ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Ne yazık ki, popüler meme coin çeşitli yasadışı faaliyetlerde de kullanılıyor. Elliptic, şu açıklamayı yaptı:

Bu faaliyetin büyük çoğunluğu dolandırıcılık ve Ponzi planlarından oluşsa da, terörün finansmanı, çocukların cinsel istismarı ve yasak materyallerinin tedariği de dahil olmak üzere ciddi suç türlerini de içeriyor.

Rapor, Dogecoin’in özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına dikkat çekti. Elliptic, dünya çapında “yüz milyonlarca doların” çalındığı ve zimmete geçirildiği 50’den fazla bu tür vaka tespit ettiğini iddia ediyor. Örneğin, Çin hükümeti, 6 milyar dolarlık kripto para barındıran dolandırıcı bir proje olan PlusToken’da 20 milyon dolardan fazla DOGE’ye el koydu. Ek olarak, 2021’de Türkiye’de faaliyet gösteren bir Ponzi planına 120 milyon dolar aktarıldığı bildirildi.

Terörizm ve Radikal Oluşumlar!

Rapora göre, teröristler de Dogecoin‘i daha fazla benimsiyor. Finansal işlemlerin çok daha küçük olmasına rağmen, bu faaliyetleri finanse etmek için kripto para kullanımının “artan bir şekilde benimsendiği” gözlemlendi. Geçen yılın Temmuz ayında, ABD terör oluşumları ile bağlantılı, bazıları 40.000 dolardan fazla DOGE içeren birkaç kripto para adresi tespit etti. Elliptic ayrıca, DOGE’yi bir ödeme şekli olarak kabul eden çocuk pornografisi sitelerinin de sayısının arttığına işaret ediyor.

Ayrıca radikal politik ve dini ideolojilerinin propagansaını yapan web siteleri ve gruplar da DOGE kullanıyor. DOGE, son günlerde ivme kazandı. Bu artış, Elon Musk’ın çöküş sırasında daha fazla DOGE satın aldığını ve projeyi desteklemeye devam edeceğini söylemesinin ardından geldi. Bununla birlikte, kripto piyasasının genel düşüşünün ardından DOGE’nin fiyatı bu Çarşamba günü tekrar deüer kaybetti. CoinGecko’ya göre DOGE, son 24 saatte %7,8 düşerek 0,06 dolardan işlem görüyor.