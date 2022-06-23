Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptırdığı trader anketlerine göre haftalık kripto para sepeti oluşturan ve oluşturduğu kripto para sepetlerinin oldukça iyi performans göstermesiyle bilinen Real Vision Bot isimli portföy uzmanı akıllı bot, Bitcoin ve Ethereum’daki yüksek volatilitenin ortasında son kripto para sepetini paylaştı.

Güncel Kripto Para Sepeti

Real Vision Bot, her hafta “kovan zihin” temelinde fikir birliğine dayalı algoritmik kripto para sepeti oluşturmak için piyasa katılımcılarının katılımı ile anketler yapar ve bu anketlerin sonuçlarına göre bir kripto para sepeti çıkarır. Botun sağladığı son veriler, çoğu piyasa katılımcısının Bitcoin, Ethereum ve stablecoin’lere akın etmesiyle birlikte risk iştahının tarihi düşük seviyelerde olduğunu ve katılımcıların yüzde 60’ının sepetlerini hem USD Coin (USDC) hem de BTC ile aşırı yüksek oranda doldurduklarını ortaya koyuyor.

BTC ve USDC’nin yanı sıra, katılımcıların yüzde 40’ı sepetine Ethereum ve Solana tahsisi için oy kullanırken, yüzde 20’si merkeziyetsiz borsa token’ı olan Uniswap‘ı (UNI) seçti.

Real Vision Exchange’ın kripto para anketinin son sonuçları: Risk iştahı, USDC’ye verilen oyların yüzde 60 olması ile tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu gösteriyor. Katılımcıların diğer oyladıkları kripto paraların yüzdesi ise şu şekilde: 1’nci yüzde 60 ile Bitcoin yüzde 60. 2’nci yüzde 60 ile USDC. 3’nci yüzde 40 ile Ethereum. 4’ncü yüzde 40 ile Solana. 5’nci yüzde 20 ile Uniswap.

Katılımcıların ağırlıklı olarak alım yaptıkları veya almayı düşündükleri olarak işaretledikleri diğer kripto paralar arasında oracle ağı Chainlink (LINK), akıllı sözleşme platformu Fantom (FTM), merkeziyetsiz uygulama oluşturma protokolü Hedera Hashgraph (HBAR) ve merkeziyetsiz borsa token’ı SushiSwap (SUSHI) yer alıyor.

Dev Altcoin’ler Liste Dışı Kaldı

Geçmişte botun kripto para sepetlerinde sık sık yer bulan taraftar token’ı ağı Chiliz (CHZ), gözetimsiz likidite protokolü THORChain (RUNE), tedarik zinciri yönetimi Blockchain VeChain (VET) ve ödeme odaklı kripto para projesi XRP (XRP) bu sefer tamamen liste dışı kalmış durumda.

Real Vision Bot, nicel analist ve riskten korunma fonu CEO’su Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi. Real Vision kurucusu ve makro ekonomi uzmanı Raoul Pal, botun tarihi performansını şaşırtıcı olarak nitelendirerek, özellikle piyasadaki en iyi 20 kripto para için oldukça iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.