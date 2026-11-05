ABD’de siyasi dengeler değişti: Piyasalar şu an neyi fiyatlıyor?

ABD ara seçimlerinin ardından yatırımcıların çip üreticilerinden uzaklaşması Asya borsalarında sert ayrışmaya yol açtı. Güney Kore’de teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar derinleşirken Çinli internet şirketleri yükseldi. Demokratların Kongre’de kontrolü ele geçirmesinin İran savaşını sona erdirme çabalarını hızlandıracağı beklentisi ise petrol fiyatlarını aşağı çekti; ABD tahvilleri değer kazanırken dolar zayıfladı.

Çip hisselerinde sert satış, Çinli teknoloji şirketlerinde yükseliş

ABD’de veri merkezlerine yönelik düzenlemelerin sıkılaşabileceği endişesiyle Samsung ve SK Hynix hisseleri yüzde 7’den fazla geriledi. Bu kayıplar Güney Kore’nin Kospi endeksini yüzde 5,2 aşağı çekti. Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin yüzde 1,2 düşmesi de çip hisseleri üzerindeki baskının ABD seansında sürebileceğine işaret etti.

Buna karşılık Tencent ve Alibaba hisseleri ayrı ayrı yüzde 6’dan fazla yükselirken Hong Kong’un Hang Seng Teknoloji Endeksi yüzde 5 değer kazandı. Asya genelinde yükselişe tüketici odaklı şirketler öncülük ederken Toyota, Alibaba ve Sony en büyük katkıyı sağlayan hisseler arasında yer aldı.

Avustralya’nın gösterge endeksi yüzde 2,5, Hindistan’ın Nifty 50 endeksi yüzde 1,8 yükseldi. Japonya’da ise Nikkei 225 yüzde 1,6 gerilerken daha geniş kapsamlı Topix endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

Savaşın sona ermesi beklentisi petrolü baskıladı

Brent petrol, çarşamba günkü yüzde 8’i aşan düşüşünün ardından yüzde 0,7 daha gerileyerek varil başına 93,94 dolara indi.

Yatırımcılar, Demokratların Kongre’nin iki kanadında da çoğunluğu sağlamasının dokuzuncu ayına giren İran savaşını sona erdirme girişimlerini hızlandırabileceğini fiyatlıyor. Bu beklenti, petrol arzına ilişkin endişeleri azaltarak fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

ABD tahvilleri yükseldi, dolar zayıfladı

ABD Hazine tahvilleri üst üste ikinci gün değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu sınırlayabileceği beklentisinin yanında, Trump yönetiminin vergi ve harcama planlarının kısıtlanabileceği öngörüsü de fiyatlamalarda etkili oldu.

Getiri eğrisi boyunca faizler en az 2 baz puan geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 5 baz puana kadar düşerek yüzde 4,84’e, 10 Eylül’den bu yana en düşük seviyesine indi. Dolar ise G10 para birimlerinden biri dışında tamamı karşısında değer kaybetti.

Hazine’nin borçlanma planlarında değişiklik sinyali

ABD Hazine Bakanlığı, 2024 başından bu yana kullandığı tahvil satışlarına ilişkin yönlendirmesini değiştirdi. İhale büyüklüklerinde düzenlemelerin gündeme gelebileceği sinyali, Wall Street stratejistlerini gelecek yılın borçlanma tahminlerini gözden geçirmeye yöneltti.

Piyasa yapıcılarına göre yeni yönlendirme, kısa vadeli borçlanma araçlarının satışlarının artırılmasına ve uzun vadeli tahvil ihalelerinin küçültülmesine alan açıyor.

Cumhuriyetçilerde seçim yenilgisi sonrası iç hesaplaşma

Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde yaşadığı ağır yenilgi, parti içindeki görüş ayrılıklarını belirginleştirdi. Eleştirilerin büyük ölçüde Beyaz Saray’a yönelmesi, 2028 seçimleri için adaylık düşünen isimlere siyasi mesajlarını şekillendirebilecekleri bir alan açtı.

Avustralya’da faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabilir

Ekonomistler ve fon yöneticileri, Avustralya Merkez Bankası’nın bu haftaki faiz artışının, gelişmiş ekonomiler arasında bu yılın en agresif sıkılaşma döngüsünü tamamlamış olabileceğini değerlendiriyor. Bu görüşler, para politikası kurulunda gerilim yaşandığına ilişkin haberlerle birlikte gündeme geldi.

Fiyatlamalar, seçim sonrasında hisse piyasalarında genel bir yükselişten çok sektörler arasında yön değişimi yaşandığını gösteriyor. Veri merkezi düzenlemeleri çip üreticilerini baskılarken petrolün gerilemesi tahvilleri destekliyor. Ancak petrol piyasasındaki düşüş, savaşın sona erdiğine ilişkin somut bir gelişmeye değil, siyasi değişimin çözümü hızlandıracağı beklentisine dayanıyor.