Bu kripto para birimi 8 doları görebilir ancak bu seviyelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Kripto para piyasaları neden düşüyor?

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En büyük kripto para birimi dakikalar önce yeniden 20.000 doların altına düştü. Fakat bu altcoin 8 doları görebilir. Piyasalardaki genel düşüşün temelinde FED başkanının yaptığı açıklamalar var. Peki detayları neler? Fiyatı 8 dolara ulaşabilecek altcoin için dikkat edilmesi gerekilen kritik seviyeler ve daha fazlası!

Fiyatı Yükselebilecek Altcoin

Uniswap (UNI) fiyatı, çift dipli bir kırılma ile 3,37 dolarlık destekten toparlandı. Hacim aktivitesindeki kademeli artış, toparlanma rallisi ile birlikte yükseliş eğiliminde büyümeye işaret ediyor. Satın alma baskısı devam ederse fiyat 8 dolara kadar ulaşabilir. Kripto paralardaki genel düşüşe rağmen UNI pozitif ve %2 artışla 5,11 dolardan alıcı buluyor.

Mayıs ortasından haziran ayına kadar, UNI/USDT çifti 6 ile 4,57 dolar arasında küçük bir konsolidasyona tanık oldu. Bununla birlikte, bu aralık kurulumu, altcoin 4,57 dolarlık desteği delip geçtiği için satıcıların lehine sonuçlanmıştı. Bugün, UNI fiyatı ters çevrilmiş desteği (4,57 dolar) yeniden test etti ve %4,19 arttı. Sürekli satın alma, alıcıları 6 dolarlık direnci kırmaya ve 8 dolara %66 artışla yükselmeye teşvik etmelidir.

Eğer piyasadaki genel negatif görünüm UNI fiyatını da etkilerse altcoin yeniden 3,37 dolar desteğine kadar gevşeyebilir. 4.57 dolarlık kırılmanın yanı sıra, UNI fiyatı da 20 günlük EMA’nın dinamik bir direncini artırdı. Bu nedenle, geçerli desteğe geçiş yapan bu EMA, uzun vadeli yatırımcılara ekstra bir avantaj sağlar. Yukarıdaki direnç seviyeleri 7,5 ve 9,8 dolardır. Yazı hazırlandığı sırada 5,37 dolar desteği Bitcoin sebebiyle kaybedildiği için yatırımcıların 4,57 dolar kadar bir geri çekilme riskinin farkında olması gerekir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

FED Başkanı Powell yaklaşık 1 saat önce konuşmasını tamamladı. Son derece şahin açıklamalar yapan Powell, resesyon riskinin farkında olduklarını ve buna rağmen enflasyonu dizginlemek için bir dizi faiz artışına devam edeceklerini söyledi. Hatta gelen bir soruya yanıt olarak 100 baz puanlık faiz artışının da masada olduğunun altını çizdi. Bu açıklamaları yaptığı sırada Bitcoin hızla değer kaybediyordu. Konuşma tamamlandığında BTC yeniden 19.800 dolara düşmüştü.

ABD hisse senedi piyasalarının pozitif duruşuna rağmen düşüş yaşayan kripto paralar bu süreçte negatif ayrıştı. Powell yarın akşam 17:00’da benzer şeyleri söyleyecek ve bu sebepten yatırımcıların artan volatiliteye karşı dikkatli olması gerekiyor.