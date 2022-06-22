X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin 8 Doları Görebilir! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu Altcoin 8 Doları Görebilir! Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Bu kripto para birimi 8 doları görebilir ancak bu seviyelerin yakından izlenmesi gerekiyor. Kripto para piyasaları neden düşüyor?
20:05
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para birimi dakikalar önce yeniden 20.000 doların altına düştü. Fakat bu altcoin 8 doları görebilir. Piyasalardaki genel düşüşün temelinde FED başkanının yaptığı açıklamalar var. Peki detayları neler? Fiyatı 8 dolara ulaşabilecek altcoin için dikkat edilmesi gerekilen kritik seviyeler ve daha fazlası!

Fiyatı Yükselebilecek Altcoin

Uniswap (UNI) fiyatı, çift dipli bir kırılma ile 3,37 dolarlık destekten toparlandı. Hacim aktivitesindeki kademeli artış, toparlanma rallisi ile birlikte yükseliş eğiliminde büyümeye işaret ediyor. Satın alma baskısı devam ederse fiyat 8 dolara kadar ulaşabilir. Kripto paralardaki genel düşüşe rağmen UNI pozitif ve %2 artışla 5,11 dolardan alıcı buluyor.

Mayıs ortasından haziran ayına kadar, UNI/USDT çifti 6 ile 4,57 dolar arasında küçük bir konsolidasyona tanık oldu. Bununla birlikte, bu aralık kurulumu, altcoin 4,57 dolarlık desteği delip geçtiği için satıcıların lehine sonuçlanmıştı. Bugün, UNI fiyatı ters çevrilmiş desteği (4,57 dolar) yeniden test etti ve %4,19 arttı. Sürekli satın alma, alıcıları 6 dolarlık direnci kırmaya ve 8 dolara %66 artışla yükselmeye teşvik etmelidir.

Eğer piyasadaki genel negatif görünüm UNI fiyatını da etkilerse altcoin yeniden 3,37 dolar desteğine kadar gevşeyebilir. 4.57 dolarlık kırılmanın yanı sıra, UNI fiyatı da 20 günlük EMA’nın dinamik bir direncini artırdı. Bu nedenle, geçerli desteğe geçiş yapan bu EMA, uzun vadeli yatırımcılara ekstra bir avantaj sağlar. Yukarıdaki direnç seviyeleri 7,5 ve 9,8 dolardır. Yazı hazırlandığı sırada 5,37 dolar desteği Bitcoin sebebiyle kaybedildiği için yatırımcıların 4,57 dolar kadar bir geri çekilme riskinin farkında olması gerekir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

FED Başkanı Powell yaklaşık 1 saat önce konuşmasını tamamladı. Son derece şahin açıklamalar yapan Powell, resesyon riskinin farkında olduklarını ve buna rağmen enflasyonu dizginlemek için bir dizi faiz artışına devam edeceklerini söyledi. Hatta gelen bir soruya yanıt olarak 100 baz puanlık faiz artışının da masada olduğunun altını çizdi. Bu açıklamaları yaptığı sırada Bitcoin hızla değer kaybediyordu. Konuşma tamamlandığında BTC yeniden 19.800 dolara düşmüştü.

ABD hisse senedi piyasalarının pozitif duruşuna rağmen düşüş yaşayan kripto paralar bu süreçte negatif ayrıştı. Powell yarın akşam 17:00’da benzer şeyleri söyleyecek ve bu sebepten yatırımcıların artan volatiliteye karşı dikkatli olması gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bu Metaverse Altcoin 15 Dolar Seviyesini Aşabilir!
Bu Metaverse Altcoin 15 Dolar Seviyesini Aşabilir!
Do Kwon’dan Terra Luna Hakkında Umut Dolu Açıklamalar Geldi!
Do Kwon’dan Terra Luna Hakkında Umut Dolu Açıklamalar Geldi!
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!
Kritik Veriler Açıklandı: Meme Altcoin Ayı Piyasasında Kapış Kapış Gidiyor!
Uzman Görüşü: Bu 2 Metaverse Altcoin’i Uyuyan Dev! Yakında Patlayacaklar!
Uzman Görüşü: Bu 2 Metaverse Altcoin’i Uyuyan Dev! Yakında Patlayacaklar!
Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!
Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!
ABD’li Yatırım Şirketi Açıkladı: Ayı Piyasasında Bu Altcoin’den Şaşmayın!
ABD’li Yatırım Şirketi Açıkladı: Ayı Piyasasında Bu Altcoin’den Şaşmayın!
2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor
2018 Dip Seviyeleri Doğru Bilen Analist: Tek Bir Altcoin Çok Güçlü Görünüyor
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!
Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022