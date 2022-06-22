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Solana (SOL) Yorumları! Bu Seviyelere Dikkat!

En büyük Ethereum rakiplerinden olan Solana (SOL) 40 dolar seviyesini son toparlanmada aşamadı. Peki sırada ne var?
18:30
22 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları negatif görünümünü sürdürüyor ve Bitcoin’in cılız 21.800 dolar testi başarısız oldu. Peki Solana yatırımcılarının bu saatten sonra dikkat etmeleri gereken seviyeler neler? En büyük Ethereum rakipleri arasında olan Solana (SOL) başarısız işlem sorununa çözüm olarak önemli bir güncelleme yayınladı. Bununla birlikte FTX gibi sektör devlerinin desteğini aldığı için yatırımcılar uzun vadede Solana’nın başarılı olacağını düşünüyor.

Solana (SOL) Yorumları

Bitcoin (BTC) 21.800 dolar seviyesinde reddedildi. Fiyat için 21.500 ve 23.200 dolar seviyeleri güçlü direnç seviyeleriydi ve Bitcoin ilk engelde sendeledi. Bu, altcoin piyasasında da bir düşüşü tetikledi. Solana (SOL) 39 dolara kadar çıktı ancak Bitcoin’in yaşadığı düşüş onu da fazlasıyla etkiledi. Kritik 33,8 ve 31,8 seviyelerinde alıcıların güçlü kalması gerekiyor.

Geçen hafta, 36 dolar ve 25,86 dolar, dikkat edilmesi gereken kilit yükseliş ve düşük seviyelerdi. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, yükseliş trendinin başlatılabileceğini göstermek için düşüş yörüngesinden çıkan fiyat 41 dolar direncini aşamadı.

Solana (SOL) Analiz

RSI, fiyat 36 doların altına düştüğünde nötr 50 çizgisinin altına düştü ve nötr 50’yi de direnç olarak yeniden test etti. Paralel hatlarda, OBV de son iki günün trend çizgisi desteğinin altına düştü. Bu, son işlem saatlerinde satış baskısının arttığını gösterdi. Yazı hazırlandığı sırada 36 dolara tekrar geri dönen Solana, Bitcoin’in yeniden 20.700 dolar seviyesine yükselişiyle güç buldu.

Piyasa yapısı yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. 36 dolar seviyesi kırılmış olsa da 33,78 dolar desteği ihlal edilmedi. Bu seviyenin altında bir seans kapanana kadar, SOL toparlanıp 40 dolara doğru yolculuğunu başlatabilir. Öte yandan, 19.800 dolar seviyesi güçlü bir destek görevi görüyor. Bitcoin bu seviyenin altına düşerse Solana‘yı da aşağı çekebilir.

Solana (SOL) yazı hazırlandığı sırada 12,3 milyar dolar piyasa değeriyle en büyük 9’uncu kripto para olarak il 10’daki yerini koruyor. Günlük işlem hacmi 1,6 milyar dolar ile günlükte %21 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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