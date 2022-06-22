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Önde gelen ekonomi gazetelerinden The Economic Times analistlerinden oluşan uzman bir ekip, mataverse tabanlı 2 altcoin’e dikkat çekti.

Sektörün Yeni Odak Noktası: ApeCoin!

Uzmanlara göre ApeCoin, muazzam popülaritesi nedeniyle 2022’de ivme kazanacak kripto para birimleri listesine giriyor. Ayrıca, geçmişteki fiyat hareketi ve ApeCoin ekosisteminde meydana gelen gelişmeler nedeniyle, ekip APE’in uzun vadede iyi bir yatırım fırsatı sunduğuna inanıyor. APE’in piyasaya ayak bastığı üç aydan beri şimdiden %500’ü aşan bir yatırım getirisi var. ApeCoin ayrıca, en aktif takipçi topluluklarından birine sahip. ABD’nin en çok tanınan ünlülerinden en popüler kripto fenomenlerine kadar birçok isim projede yer alıyor.

Altcoin, NFT’ler ve yakın zamanda piyasaya sürülen sanal topraklar sayesinde aşırı talep gördü. Bütün bunlar, APE fiyatlarını yeni zirvelere taşıma konusunda büyük bir etkiye sahip oldu. Uzmanlara göre, makro ekonomik şartlar nedeniyle derin bir sessizliğe bürünen kripto para piyasası tekrar kıpırdamaya başladığında, APE fiyaının fitilinin yeniden ateşlenmesi bekleniyor. Büyüyen NFT sektörü, ekosistem üzerindeki güncellemer de APE’e yeni yatırımcı çekiyor.

MANA, 5 Yıl Sonra Bu Seviyeye Ulaşabilir

Decentraland, en popüler ve en umut verici metaverse projelerinden biridir. MANA, son dönemlerdeki projeleri, güncellemeleri ve ortaklıklarıyla kripto para sektöründeki en büyük metaverse projesi haline geldi. Bu özelliği, altcoin’i bir sonraki boğa koşusunda yeni zirvelere ulaşabilecek kripto para birimleri endeksinde öne çıkarmamızı sağlıyor. Decentraland topluluğu da hızla büyüyor. Kripto projesi, ekosistem üzerinde aktif olarak programlar geliştiren veya burada sanal araziye sahip olan büyük markaların yanı sıra artan sayıda yatırımcıyı da kendine çekmeyi başardı.Uzmanlar, önümüzdeki 5 yıl içinde , MANA’nın 20 doların üzerine çıkabileceğine inanıyor. Bu yüzden, altcoin inanılmazbir yatırım fırsatı sunuyor.

Proje, aynı zamanda yakın zamanda Hollywood’ta önemli bir filmde rol alacak. Uzun vadede sanal evrenlerin geleceğinin parlak olduğu ve bu alana çok fazla yatırımların da söz konusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, güncellemeler ve projeler devam ederse Decentraland için de gelecek parlak olabilir. Sanal dünyaya olan ilgi, 2021’in ikinci yarısından itibaren arttı. Bir yatırım bankacılığı şirketi olan Citibank, birçok değişken faktörü göz önünde bulundurarak metaverse sektörününe dair çarpıcı bir rapor yayınladı. Citibank metaverse sektörünün 2030 yılına kadar 8 trilyon dolar ile 13 trilyon dolar arasında büyüyebileceğini tahmin ediyor. Metaverse kullanıcılarının sayısı ise beş milyara ulaşabilir.