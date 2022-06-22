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Türkiye’nin Önde Gelen Bankasından Çarpıcı Kripto Para Hamlesi! İşte Detaylar!

Kripto para karşıtlığı son dönemlerde zirveye ulaşsa da, hem kurumlar hem de özel şirketler bu tartışmalı kervana katılmaya devam ediyor.
14:30
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı son dönemlerde zirveye ulaşsa da, hem kurumlar hem de özel şirketler bu tartışmalı kervana katılmaya devam ediyor.

Garanti BBVA Teknoloji, Kripto Uzmanı Arıyor

Garanti BBVA Teknoloji, sermaye piyasaları ve hazine operasyon müdürlüğü’nde görev alacak “Kripto Varlık uzmanı” arıyor. Kripto varlık işlemleri ekibinin sorumluluk alanlarını detaylandıran banka, işe alnacak kişinin GarantiBBVA bünyesinde yürütülen “Kripto Varlık” işlemleri projesinde aktif rol alacağını duyurdu. Banka, kripto uzmanının kripto varlıklar hakkında ve sağlanan teknolojiler konusunda araştırma yapacağını, yurt dışı hizmet sağlayıcıları ile görüşmeler yapıp sağladıkları alt yapı uygulamalarını öğrenerek, bunların bankaya olan etkisini analiz edeceğini açıkladı.

Uzman ayrıca, yasal mevzuata uygun, “Kripto Varlık Saklama” süreçlerinin oluşturulmasında banka ürünleri ile etkileşim alanlarını da belirleyerek destek olacak. Banka, “Kripto Varlık Saklama” şube süreçlerini yönetilmesi ve uygulamaların hayata geçirilmesine de dikkat çekti. İş ilanında ise şu şartlar aranıyor:

İşbirlikçi ve çeşitliliği yüksek ortamlarda çalışmayı seven,

Sonuç odaklı ve sorumluluk alan,

Müşteri memnuniyetine önem veren,

Karmaşık problemler için çözümler belirlemeyi seven,

Etkin iletişim kurabilen.

 

Bu pozisyon için adaylarda aranılan zorunlu ve tercihen kriterler ise şu şekilde;

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,

İyi derecede MS Excel bilgisine sahip,

Mevcut iş deneyiminizde yazılı ve sözlü olarak İngilizce’yi aktif kullanabilen,

MS Office programları kullanımına hakim,

Sunum becerisi yüksek,

Kripto varlıklarla alakalı iş deneyimi olan.

Banka, Daha Önce Blockchain Uzmanı Arıyordu

Garanti BBVA daha önce de Mart ayında  şirket bünyesinde blockchain teknolojileriyle ilgili araştırmalar ve testler yapacak uzman bir isim arıyordu. Banka tarafından yayımlanan iş ilanına göre, işe alınacak kişi; blockchain teknolojileriyle ilgili tasarımlar yapacak, blockchaine dayalı finansal çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olacak, müşterilere blockchaine dayalı değer önerilerinde bulunacak ve rekabetçi blockchain projelerinde yer alacak.

 İşe alınacak kişinin ayrıca blockchain programlama ve akıllı sözleşme geliştirme konularında bilgi sahibi olması, Bitcoin, Ethereum, Hyperledger gibi platformlarda deneyiminin olması isteniyor. Garanti BBVA Teknoloji, işe alınacak blockchain uzmanının hangi projede görev alacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Garanti BBVA; Takasbank tarafından kurulan BiGA adlı blockchain projesinin testlerine katılan bankalardan biriydi

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