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  •   Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!

Binance Duyurdu: Altcoin’de Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Geçici Olarak Durdurulacak!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance , 27 Haziran'daki yapılacak bakım sırasında en büyük altcoin'de para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.
14:15
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, 27 Haziran’da yapılacak bakım sırasında en büyük altcoin Ethereum‘da para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu.

Bakım Çalışması 2 Saat Sürecek

Binance tarafından yapılan duyuruda, 27 Haziran’da TSİ 09.00’da Ethereum cüzdanında bakım çalışması yapılacağını ve bakım çalışmasının iki saat içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bakım çalışması sırasında en büyük altcoin ETH‘de para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulacak. Bakım çalışması sırasında yalnızca ERC-20 tabanlı para yatırma ve çekme işlemleri askıya alınacak. Altcoin’de alım satım işlemleri sorunsuz bir şekilde devam edecek ve bakımdan etkilenmeyecek. Bakım çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından ERC-20 tabanlı para yatırma ve çekme işlemleri yeniden başlatılacak.

Binance, bakım çalışmasına ilişkin ek bir duyuru yapmayacak.

2.5 Haftada 3’ncü Cüzdan Bakım Çalışması

Binance, yakın zaman önce Ethereum cüzdanı için yapılacak olan bakım çalışması gibi, Tron ve Bitcoin cüzdanlarında da benzer bir bakım çalışması yapmıştı.

Borsa, 20 Haziran’da Tron cüzdanı için bakım çalışması gerçekleştirmiş, TRX yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya almıştı. 14 Haziran’da da Bitcoin cüzdanı için bakım çalışması yapılmış, BTC yatırma ve çekim işlemleri benzer şekilde geçici olarak durdurulmuştu.

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